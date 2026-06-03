ლანჩხუთში ავტობანის ჯაპანა-ლესის მონაკვეთი 2 დღით ჩაიკეტება – დეპარტამენტი

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, 2026 წლის 4 და 5 ივნისს საერთაშორისო მნიშვნელობის სამტრედია-ლანჩხუთი-გრიგოლეთის საავტომობილო გზაზე, ჯაპანას სატრანსპორტო კვანძთან მისასვლელ გზაზე, კვანძის ჩამომსვლელ პანდუსსა და წრიულებზე სავალი ნაწილის აღდგენის სამუშაოები და საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების ღონისძიებები განხორციელდება.
„სამუშაოების შესრულების მიზნით, აღნიშნულ პერიოდში დროებით შეიზღუდება მოძრაობა შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ჯაპანა-ლანჩხუთის შემოსავლელი-ლესას საავტომობილო გზაზე.
გარდა ამისა, შეზღუდვის პერიოდში დროებით დაიკეტება შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ჯაპანა-ლანჩხუთის შემოსავლელი-ლესას გზის, ჯაპანას, ნიგოითის, ლანჩხუთისა და ლესას სატრანსპორტო კვანძები“ – წერს დეპარტამენტი.
ტრანსპორტის მოძრაობა გადართული იქნება საერთაშორისო მნიშვნელობის სამტრედია-ლანჩხუთი-გრიგოლეთის საავტომობილო [ე.წ. ძველ] გზაზე.
ჯაპანა-ლანჩხუთის შემოსავლელი-ლესას გზა სამტრედია-გრიგოლეთის მაგისტრალის შემადგენელი ნაწილია, რომელიც 4 ლოტად შენდებოდა მთლიანად დღემდე არ არის დასრულებული.
აღნიშნული მაგისტრალის ჯაპანა-ლანჩხუთის მონაკვეთი 2020 წელს, ხოლო ლანჩხუთი-ლესას მონაკვეთი 2025 წლის დეკემბერში გაიხსნა.
ვრცლად: ლანჩხუთში ავტობანის 8-კილომეტრიანი მონაკვეთი გახსნეს – მაგისტრალი 2020 წელს უნდა დასრულებულიყო
სამტრედია-გრიგოლეთის ავტომაგისტრალის კიდევ ერთი მონაკვეთია ჩაკეტილი: ხაჯალია-სუფსა. ეს მონაკვეთი 2022 წლის დეკემბერში გაიხსნა.
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