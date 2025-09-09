რამდენიმე ერთს ურტყავდა, სასიკვდილოდ გამმეტებელი ცემის კადრები – ჩასაფრება კალაძის შტაბთან

ონისე ოქრიაშვილი, რომელიც 8 სექტემბერს საზოგადოებრივი მაუწყებლიდან მომავალ მარშს მოჰყვებოდა, ჰყვება როგორ დაიწყო დაპირისპირება მელიქიშვილზე, სადაც კახა კალაძის საარჩევნო შტაბი მდებარეობს.
„დღეს ქართული ოცნების დაჯგუფებამ ორგანიზებული ჩასაფრება მოგვიწყო.
30-40 მომიტინგე ამოვედით ვარაზის ხევზე მარშით. კალაძის შტაბთანაც ოციოდე მომიტინგე დაგვხვდა. უჩვეულო სიტუაცია იყო – ვერცერთი პოლიციელი ვერ დავინახე.
საგულისხმოა, რომ მარშსაც სულ მოგვყვება პოლიციის მინიმუმ 3 ეკიპაჟი + ფეხით 10 პოლიციელი მაინც. დღეს არავინ გამოგვყოლია.
როგორც კი გავუსწორდით შტაბის მთავარ შესასვლელს, დავინახეთ აგრესიული მძღოლები კაცებით სავსე მანქანებში. ძალიან ახლოს ჩაგვიარეს და გამომწვევად იქნევდნენ ხელებს, “თქვენ რა ტვინი მოტ****თო” და მსგავსი ფრაზებით.
ამ დროს ასევე მოაყენა შავმა ჯიპმა და მძღოლმა დაიწყო გინება. მივარდა აქციის ხალხი. აქ აღმოვჩნდი მეც რომ მეგობარი გამომერიდებინა. დაგვიწყეს ზურგიდან რტყმა და გაგვშალეს.
ამის მერე იმ მანქანებიდანაც გადმოვიდნენ, იქამდე ვინც იწელებოდა. კიდე 2-3 მანქანა მოემატა ქუჩას არსაიდან. დაიწყეს ხალხის სასტიკი ცემა. არა მხოლოდ შიშველი მუშტით. დავინახე დრინებიც. ერთ თანამემარშეს მოარტყეს კიდეც დრინი თავში. შედგნენ ზედ ჟურნალისტებს – რამდენიმე ერთს ურტყავდა. სასიკვდილოდ გამმეტებელი ცემის კადრები.
დაგეშილები იყვნენ ტელეფონებზე – როგორც კი ცემას მოილევდნენ, ტელეფონებში სწვდებოდნენ ხალხს.
მინდა ამ სცენების პარალელურად გახსოვდეთ, რომ პოლიცია კვლავ არ ჩანს. ვართ ჩვენ და ეს დაჯგუფება. დაჯგუფებას ვეძახი, რადგან ისინი იყვნენ ორგანიზებული.
ორგანიზებულობა დაეტყო მანქანების ერთად მოსვლასაც და იმასაც, რომ ალყაში მოგვაქციეს. ფილარმონიის მხრიდანაც მოვიდნენ და შტაბიდანაც გამოვიდნენ. სცემენ ქალებს, კაცებს, მოხუცებს ეჯაჯგურებიან. რაღაც მომენტში მოდიან პოლიციელები. უფრო სწორად, დაბნეულად მოძუნძულებენ, თან შარვალს იწევენ წელზე. ვითომ მათთან შეთანხმებით არ ხდება ეს ძალადობრივი ოპერაცია. ვითომ გაგვაშველეს.
ბანდის ერთ-ერთმა წევრმა პოლიციელს სახეში იდაყვი დაარტყა დამიზნებით, მაგრამ 4-7 წლამდე ციხე მეეჭვება ემუქრებოდეს. დანარჩენი კადრები ნახეთ თქვენც. როგორი არიან საჯიშე ბიჭები ქოცურ საქართველოში.
ჩვენი მეგობრები ნაცემი არიან. ერთი საავადმყოფოშია. სახეში დაარტყეს, თავი დაარტყა ასფალტს და გაითიშა, არაფერი ახსოვს თურმე. მე კარგად ვარ. ეს იმიტომ დავწერე, რომ იქნებ „ქართული ოცნების“ პროპაგანდით გაბრუებულ ერთ ადამიანს მაინც მისწვდეს სიმართლე.
რუსთაველიდან რომ გამოვდიოდი, ქაშუეთთან პოლიციელების საუბარი მომესმა და უკმაყოფილო რეპლიკა: „ამათი დედის მუ**ლი მოვ***ნ, კარგად ვერ სცემეს კიდე“.
საქართველო, თბილისი, 2025 წლის 8 სექტემბერი“, – წერს ონისე ოქრიაშვილი.