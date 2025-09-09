სიახლეები

რამდენიმე ერთს ურტყავდა, სასიკვდილოდ გამმეტებელი ცემის კადრები – ჩასაფრება კალაძის შტაბთან

09.09.2025 •
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ონისე ოქრიაშვილი, რომელიც 8 სექტემბერს საზოგადოებრივი მაუწყებლიდან მომავალ მარშს მოჰყვებოდა, ჰყვება როგორ დაიწყო დაპირისპირება მელიქიშვილზე, სადაც კახა კალაძის საარჩევნო შტაბი მდებარეობს.

„დღეს ქართული ოცნების დაჯგუფებამ ორგანიზებული ჩასაფრება მოგვიწყო.

30-40 მომიტინგე ამოვედით ვარაზის ხევზე მარშით. კალაძის შტაბთანაც ოციოდე მომიტინგე დაგვხვდა. უჩვეულო სიტუაცია იყო – ვერცერთი პოლიციელი ვერ დავინახე.

ლასლო მეზეში, უნგრელი ჟურნალისტი, რომელსაც აქციაზე სასტიკად გაუსწორდნენ


საგულისხმოა, რომ მარშსაც სულ მოგვყვება პოლიციის მინიმუმ 3 ეკიპაჟი + ფეხით 10 პოლიციელი მაინც. დღეს არავინ გამოგვყოლია.

როგორც კი გავუსწორდით შტაბის მთავარ შესასვლელს, დავინახეთ აგრესიული მძღოლები კაცებით სავსე მანქანებში. ძალიან ახლოს ჩაგვიარეს და გამომწვევად იქნევდნენ ხელებს, “თქვენ რა ტვინი მოტ****თო” და მსგავსი ფრაზებით.

ამ დროს ასევე მოაყენა შავმა ჯიპმა და მძღოლმა დაიწყო გინება. მივარდა აქციის ხალხი. აქ აღმოვჩნდი მეც რომ მეგობარი გამომერიდებინა. დაგვიწყეს ზურგიდან რტყმა და გაგვშალეს.

დაზარალებული აქტივისტები, რომლებსაც კალაძის შტაბთან „ოცნების“ აქტივი ორგანიზებულად დაესხა თავს


ამის მერე იმ მანქანებიდანაც გადმოვიდნენ, იქამდე ვინც იწელებოდა. კიდე 2-3 მანქანა მოემატა ქუჩას არსაიდან. დაიწყეს ხალხის სასტიკი ცემა. არა მხოლოდ შიშველი მუშტით. დავინახე დრინებიც. ერთ თანამემარშეს მოარტყეს კიდეც დრინი თავში. შედგნენ ზედ ჟურნალისტებს – რამდენიმე ერთს ურტყავდა. სასიკვდილოდ გამმეტებელი ცემის კადრები.

დაგეშილები იყვნენ ტელეფონებზე – როგორც კი ცემას მოილევდნენ, ტელეფონებში სწვდებოდნენ ხალხს.

მინდა ამ სცენების პარალელურად გახსოვდეთ, რომ პოლიცია კვლავ არ ჩანს. ვართ ჩვენ და ეს დაჯგუფება. დაჯგუფებას ვეძახი, რადგან ისინი იყვნენ ორგანიზებული.

ონისე ოქრიაშვილი, აქტივისტი


ორგანიზებულობა დაეტყო მანქანების ერთად მოსვლასაც და იმასაც, რომ ალყაში მოგვაქციეს. ფილარმონიის მხრიდანაც მოვიდნენ და შტაბიდანაც გამოვიდნენ. სცემენ ქალებს, კაცებს, მოხუცებს ეჯაჯგურებიან. რაღაც მომენტში მოდიან პოლიციელები. უფრო სწორად, დაბნეულად მოძუნძულებენ, თან შარვალს იწევენ წელზე. ვითომ მათთან შეთანხმებით არ ხდება ეს ძალადობრივი ოპერაცია. ვითომ გაგვაშველეს.

ბანდის ერთ-ერთმა წევრმა პოლიციელს სახეში იდაყვი დაარტყა დამიზნებით, მაგრამ 4-7 წლამდე ციხე მეეჭვება ემუქრებოდეს. დანარჩენი კადრები ნახეთ თქვენც. როგორი არიან საჯიშე ბიჭები ქოცურ საქართველოში.

აქტივსტი, რომლებსაც კახა კალაძის შტაბთან „ოცნების“ მხარდამჭერები თავს დაესხნენ

ჩვენი მეგობრები ნაცემი არიან. ერთი საავადმყოფოშია. სახეში დაარტყეს, თავი დაარტყა ასფალტს და გაითიშა, არაფერი ახსოვს თურმე. მე კარგად ვარ. ეს იმიტომ დავწერე, რომ იქნებ „ქართული ოცნების“ პროპაგანდით გაბრუებულ ერთ ადამიანს მაინც მისწვდეს სიმართლე.

რუსთაველიდან რომ გამოვდიოდი, ქაშუეთთან პოლიციელების საუბარი მომესმა და უკმაყოფილო რეპლიკა: „ამათი დედის მუ**ლი მოვ***ნ, კარგად ვერ სცემეს კიდე“.

საქართველო, თბილისი, 2025 წლის 8 სექტემბერი“, – წერს ონისე ოქრიაშვილი.

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
