„მოვუწოდებ მსოფლიოს, არ დაუშვან მიხეილის სიკვდილით დასჯა“ – ზელენსკი სააკაშვილზე

უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი ტვიტერზე საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ფოტოებს აქვეყნებს და საქართველოს მთავრობას მოუწოდებს „შეწყვიტონ ძალადობა და გაათავისუფლონ მიხეილ სააკაშვილი“.

„სწორედ ახლა, უკრაინის მოქალაქეს, საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს, მიხეილ სააკაშვილს ნელა კლავენ. ის ფაქტი, რომ ჩვენ 21-ე საუკუნის ევროპაში კვლავ გვიწევს ვებრძოლოთ ადამიანის დე ფაქტო საჯარო სიკვდილით დასჯის მსგავს მცდელობას, სამარცხვინოა,“- წერს უკრაინის პრეზიდენტი.

მეორე ტვიტში ზელენსკი უშუალოდ საქართველოს მთავრობას და მსოფლიოს მიმართავს. საქართველოს მთავრობას უკრაინის პრეზიდენტი ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპული ნორმებით ნაკისრ ვალდებულებებს ახსენებს და მოუწოდებს, შეწყვიტონ ძალადობა, მსოფლიოს კი სთხოვს, გადაარჩინონ საქართველოს მესამე პრეზიდენტის სიცოცხლე.

„იმის გათვალისწინებით, რომ მისი სიცოცხლე საფრთხეშია, მოვუწოდებ საქართველოს ხელისუფლებას, გაიხსენონ ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპული ნორმებით ნაკისრი ვალდებულებები, შეწყვიტონ ძალადობა და გაათავისუფლონ მიხეილ სააკაშვილი.

მოვუწოდებ მსოფლიოს, გადაარჩინონ მიხეილის სიცოცხლე და არ დაუშვან მისი სიკვდილით დასჯა,“ – წერს ვოლოდიმირ ზელენსკი.

Given the threat to his life, I urge 🇬🇪 authorities to recall their obligations under the European human rights protection norms, stop the abuse and set Mikheil free! 🇺🇦 offered solutions. I urge the world to help save Mikheil's life and prevent his execution. 2/2 pic.twitter.com/wZCLyf4xPY

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 1, 2023