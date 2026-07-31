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დრონები კვლავ დაესხნენ თავს Wildberries-ის საწყობს – ამჯერად ვოლგოგრადში

31.07.2026
დრონები კვლავ დაესხნენ თავს Wildberries-ის საწყობს – ამჯერად ვოლგოგრადში
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

31 ივლისის ღამეს დრონები თავს დაესხნენ რუსეთის ქალაქ ვოლგოგრადში მდებარე Wildberries-ის სადისტრიბუციო ცენტრსა და ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანას.

ვოლგოგრადის ოლქის გუბერნატორი ანდრეი ბოჩაროვი აცხადებს, რომ დრონით თავდასხმის შედეგად ხანძარი გაჩნდა ვოლგოგრადის სამხრეთით მდებარე საწვავისა და ენერგეტიკის კომპლექსის სამრეწველო ობიექტში, ასევე, ძერჟინსკის რაიონის საწყობებში.

რუსული კომპანია Wildberries-ის პრესსამსახურმა დაადასტურა ლოჯისტიკურ ცენტრზე თავდასხმა, რამაც ხანძარი გამოიწვია.

ასევე გუშინ, 30 ივლისს, უკრაინული დრონები თავს დაესხნენ Wildberries-ის დახარისხების ცენტრს რუსეთში, პენზაში – თავდასხმის შედეგად მასშტაბური ხანძარი გაჩნდა.

ბოლო კვირებია უკრაინული დრონების ერთ-ერთი მთავარი სამიზნე სწორედ „ვაილდბერისის“ საწყობებია.

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ფოტო: Exilenova+/telegram

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