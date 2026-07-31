მხარდაჭერა

მთავარი,სიახლეები

როგორი ამინდი იქნება შაბათ-კვირას ბათუმში

31.07.2026
როგორი ამინდი იქნება შაბათ-კვირას ბათუმში
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

გარემოს ეროვნული სააგენტოს აჭარის რეგიონული ჰიდრომეტეოროლოგიური ობსერვატორიის ინფორმაციით, 31 ივლისის 21 საათიდან პირველი აგვისტოს 21 საათამდე აჭარაში მოსალოდნელია ცვალებადი მოღრუბლულობა, ზოგან ხანმოკლე წვიმა.

იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი 8-13 მეტრი წამში.

ჰაერის ტემპერატურა სანაპირო ზოლსა და მთიან მუნიციპალიტეტებში:

  • დღისით: 26 – 31 გრადუსი სითბო
    ღამით: 16 – 21 გრადუსი სითბო

მაღალმთიან ზონაში:

  • დღისით: 15  – 20 გრადუსი სითბო
    ღამით: 8 – 13 გრადუსი სითბო

ზღვის ღელვა 2-3 ბალი იქნება, ზღვის წყლის ტემპერატურა +27 გრადუსია.

სინოპტიკოსების ცნობით, 2-3 აგვისტოს აჭარაში მოსალოდნელია უმეტესად უნალექო ამინდი

გადაბეჭდვის წესი

25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ. ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას. დღეს შენი მხარდაჭერა გვჭირდება _ ამისთვის შევქმენით მარტივი და უსაფრთხო პლატფორმა: შეგიძლია აირჩიო შენთვის მისაღები თანხა, რომლის გადახდასაც შეძლებ, თუნდაც თვეში 1 ლარი, და გახდე „ბათუმელებისა“ და „ნეტგაზეთის“ მხარდამჭერი. ჩვენ არ გვინდა დამატებით ფინანსურ ტვირთად ვიქცეთ ვინმესთვის. ჩვენთვის საზოგადოების მხარდაჭერა არა თანხის ოდენობით, არამედ ჩვენი მკითხველისა და გულშემატკივრის სიმრავლით იზომება.
უფრო მეტ ინფორმაციას, ასევე, წესებსა და პირობებს შეგიძლია გაეცნო მხარდაჭერის პლატფორმაზე.
ასევე:
როგორი ამინდი იქნება ბათუმში უახლოეს დღეებში
როგორი ამინდი იქნება ბათუმში უახლოეს დღეებში
როგორი ამინდი იქნება შაბათ-კვირას ბათუმში
როგორი ამინდი იქნება შაბათ-კვირას ბათუმში
როგორი ამინდი იქნება ბათუმში ორშაბათიდან
როგორი ამინდი იქნება ბათუმში ორშაბათიდან
როგორი ამინდი იქნება შაბათ-კვირას ბათუმში
როგორი ამინდი იქნება შაბათ-კვირას ბათუმში

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 4 ოქტომბერი

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 9 სექტემბერი

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 20 აგვისტო

ზურაბ მენთეშაშვილმა 9-თვიანი პატიმრობის შემდეგ ციხე დატოვა – ის „გზის მეორედ გადაკეტვის“ გამო იყო დაკავებული 31.07.2026
ზურაბ მენთეშაშვილმა 9-თვიანი პატიმრობის შემდეგ ციხე დატოვა – ის „გზის მეორედ გადაკეტვის“ გამო იყო დაკავებული
„მხოლოდ ფუფუნებაზე ზრუნავენ“ – პოლიტიკოსი უმაღლესი საბჭოს 4 ახალი ჯიპის შესყიდვაზე 31.07.2026
„მხოლოდ ფუფუნებაზე ზრუნავენ“ – პოლიტიკოსი უმაღლესი საბჭოს 4 ახალი ჯიპის შესყიდვაზე
როგორ გახდე ლიდერი საგანძურის მარათონში 31.07.2026
როგორ გახდე ლიდერი საგანძურის მარათონში
დრონები კვლავ დაესხნენ თავს Wildberries-ის საწყობს – ამჯერად ვოლგოგრადში 31.07.2026
დრონები კვლავ დაესხნენ თავს Wildberries-ის საწყობს – ამჯერად ვოლგოგრადში
როგორი ამინდი იქნება შაბათ-კვირას ბათუმში 31.07.2026
როგორი ამინდი იქნება შაბათ-კვირას ბათუმში
კაცის ნაჯახით მკვლელობის მცდელობის საქმე შუახევში – რა გაირკვა სასამართლო სხდომაზე 31.07.2026
კაცის ნაჯახით მკვლელობის მცდელობის საქმე შუახევში – რა გაირკვა სასამართლო სხდომაზე