მხარდაჭერა

მთავარი,სიახლეები

„მხოლოდ ფუფუნებაზე ზრუნავენ“ – პოლიტიკოსი უმაღლესი საბჭოს 4 ახალი ჯიპის შესყიდვაზე

31.07.2026
„მხოლოდ ფუფუნებაზე ზრუნავენ“ – პოლიტიკოსი უმაღლესი საბჭოს 4 ახალი ჯიპის შესყიდვაზე
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„როცა რეგიონში ასობით ოჯახს ელემენტარული სოციალური მხარდაჭერა სჭირდება, ხალხი სიღარიბეს ებრძვის, ჩინოვნიკების ფუფუნებაში ცხოვრება არის საზოგადოების აბუჩად აგდება,“ – მიიჩნევს აზა გაბუნია, „თავისუფლების მოედნის“ ერთ-ერთი ლიდერი, აჭარის უმაღლესი საბჭოს მორიგ ტენდერზე:

2026 წლის იანვარში შეძენილი Chery Tiggo 7-ების შემდეგ აჭარის უმაღლესმა საბჭომ ამჯერად ტენდერი 4 ერთეული მაღალი გამავლობის მსუბუქ ავტომანქანაზე გამოაცხადა.

შესყიდვის სატენდერო ფასი ჯამში 366 ათას 788 ლარია, ანუ 1 ავტომანქანის შესყიდვის სავარაუდო ღირებულებაა 91 ათას 697 ლარი.

აზა გაბუნიას აზრით, აჭარის უმაღლესი საბჭო არ ზრუნავს არცერთი რეალური პრობლემის მოგვარებაზე, რაც მოსახლეობას აწუხებს.

„აჭარის უმაღლესი საბჭო არის უფუნქციო ორგანო. მოქალაქეების რეალურ გამოწვევებს ესენი არ პასუხობენ. მხოლოდ ფარატინა კანონებს წერენ, რაც ადამიანების პრობლემების მოგვარების ინტერესს არ ემსახურება. ისინი ზრუნავენ მხოლოდ ფუფუნების და კომფორტის შექმნაზე.

ამიტომაც, ეს ხარჯი პირდაპირ არამიზნობრივია. ეს რომ იყოს მერია, რომელიმე ინფრასტრუქტურული სამსახური, შეიძლებოდა ხარჯის რაღაცნაირად გამართლება, მაგრამ ესენი სადმე სოფლებში მოსახლეობას თუ ხვდებიან, შემდეგ რას ცვლიან?!

იმ მაღალმთიან სოფლებშია ზუსტად საჭირო ტრაქტორი და შესაბამისი ტექნიკა, რომ გზები გაიწმინოს, თოვის დროს სოფლები არ ჩაიკეტოს. იმ სოფლებში საბავშვო ბაღები პრობლემაა, სკოლა პრობლემაა, ადამიანებს უუქმებენ სოციალურ შემწეობას… ამ დროს თითო ავტომანქანაში უნდა თურმე უნდა დაიხარჯოს დაახლოებით 92 ათასი ლარი.

ამ დროს იანვარში იგივე უმაღლესმა საბჭომ ამ წლის იანვარში კიდევ იყიდა ოთხი ახალი ძვირადღირებული ავტომანქანა 218 ათას ლარად.

ძვირადღირებულ ავტომანქანებს ყიდულობენ სხვა უწყებებიც, მაგალითად, კულტურის სამინისტრო… ეს არის მხოლოდ ძალაუფლების ატრიბუტი, სიმდიდრის და ფუფუნების გამოსხივება.

ტენდერში ასევე არის პუნქტი, სადაც არის საუბარი, რომ 2026 წელს გამოშვებული მანქანები უნდა შეისყიდონ. კონკრეტულ მომწოდებელზე ხომ არ არის ეს ყველაფერი გათვლილი?!

ამავდროულად, თუ არ ვცდები, 210 დღე არის ვადა მოწოდების. თუ ასეთი ოპერატიული და გადაუდებელი აუცილებლობა არსებობდა მაღალი გამავლობის მანქანის შეძენისა, რატომ არის მაშინ 210 დღე ვადა განსაზღვრული?

ეს ტენდერი უნდა გაუქმდეს და თანხები მიემართოს ადამიანების საჭიროებებს, მოსახლეობას, რომელიც ებრძვის უამრავ პრობლემას, სიღარიბეს, გაძვირებულ ცხოვრებას…,“ – გვითხრა აზა გაბუნიამ.

ამავე თემაზე:

აჭარის უმაღლესი საბჭო კიდევ 4 ახალ ჯიპს ყიდულობს

გადაბეჭდვის წესი

25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ. ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას. დღეს შენი მხარდაჭერა გვჭირდება _ ამისთვის შევქმენით მარტივი და უსაფრთხო პლატფორმა: შეგიძლია აირჩიო შენთვის მისაღები თანხა, რომლის გადახდასაც შეძლებ, თუნდაც თვეში 1 ლარი, და გახდე „ბათუმელებისა“ და „ნეტგაზეთის“ მხარდამჭერი. ჩვენ არ გვინდა დამატებით ფინანსურ ტვირთად ვიქცეთ ვინმესთვის. ჩვენთვის საზოგადოების მხარდაჭერა არა თანხის ოდენობით, არამედ ჩვენი მკითხველისა და გულშემატკივრის სიმრავლით იზომება.
უფრო მეტ ინფორმაციას, ასევე, წესებსა და პირობებს შეგიძლია გაეცნო მხარდაჭერის პლატფორმაზე.
ასევე:
აჭარის უმაღლესი საბჭო კიდევ 4 ახალ ჯიპს ყიდულობს
აჭარის უმაღლესი საბჭო კიდევ 4 ახალ ჯიპს ყიდულობს
აჭარის მთავრობა ჩაქვში უმაღლესი საბჭოს ყოფილ შენობას, ამ ადგილზე მშენებლობის პირობით ყიდის
აჭარის მთავრობა ჩაქვში უმაღლესი საბჭოს ყოფილ შენობას, ამ ადგილზე მშენებლობის პირობით ყიდის
300-ნაჭრიანი ტორტი, ლურჯი ხალიჩა – რაში დაიხარჯება 56 350 ლარი
300-ნაჭრიანი ტორტი, ლურჯი ხალიჩა – რაში დაიხარჯება 56 350 ლარი
შსს 7,6 მილიონად და საიდუმლო წესით მანქანებს ყიდულობს
შსს 7,6 მილიონად და საიდუმლო წესით მანქანებს ყიდულობს

კიევში კიდევ 7 ქუჩას შეუცვალეს სახელი დერუსიფიკაციის ფარგლებში

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 16 სექტემბერი

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 12 იანვარი

ზურაბ მენთეშაშვილმა 9-თვიანი პატიმრობის შემდეგ ციხე დატოვა – ის „გზის მეორედ გადაკეტვის“ გამო იყო დაკავებული 31.07.2026
ზურაბ მენთეშაშვილმა 9-თვიანი პატიმრობის შემდეგ ციხე დატოვა – ის „გზის მეორედ გადაკეტვის“ გამო იყო დაკავებული
„მხოლოდ ფუფუნებაზე ზრუნავენ“ – პოლიტიკოსი უმაღლესი საბჭოს 4 ახალი ჯიპის შესყიდვაზე 31.07.2026
„მხოლოდ ფუფუნებაზე ზრუნავენ“ – პოლიტიკოსი უმაღლესი საბჭოს 4 ახალი ჯიპის შესყიდვაზე
როგორ გახდე ლიდერი საგანძურის მარათონში 31.07.2026
როგორ გახდე ლიდერი საგანძურის მარათონში
დრონები კვლავ დაესხნენ თავს Wildberries-ის საწყობს – ამჯერად ვოლგოგრადში 31.07.2026
დრონები კვლავ დაესხნენ თავს Wildberries-ის საწყობს – ამჯერად ვოლგოგრადში
როგორი ამინდი იქნება შაბათ-კვირას ბათუმში 31.07.2026
როგორი ამინდი იქნება შაბათ-კვირას ბათუმში
კაცის ნაჯახით მკვლელობის მცდელობის საქმე შუახევში – რა გაირკვა სასამართლო სხდომაზე 31.07.2026
კაცის ნაჯახით მკვლელობის მცდელობის საქმე შუახევში – რა გაირკვა სასამართლო სხდომაზე