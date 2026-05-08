ზელენსკიმ კრემლს 9 მაისს აღლუმის ჩატარების „ნებართვა“ მისცა

08.05.2026
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

უკრაინამ ოფიციალურად მისცა რუსეთს „ნებართვა“, ცეცხლის შეწყვეტის ფარგლებში 9 მაისს აღლუმი ჩაატაროს მოსკოვში.

ბრძანებას ხელი უკრაინის პრეზიდენტმა, ვოლოდიმირ ზელენსკიმ მოაწერა.

„მრავალრიცხოვანი თხოვნის გათვალისწინებით, ჰუმანიტარული მიზნით, რომელიც გაიწერა ამერიკულ მხარესთან 2026 წლის 8 მაისს გამართული მოლაპარაკებებისას, ვადგენ:

მიეცეს ნებართვა 2026 წლის 9 მაისს ქალაქ მოსკოვში (რუსეთის ფედერაცია) აღლუმის ჩატარებას.

აღლუმის მიმდინარეობისას (2026 წლის 9 მაისის კიევის დროით დილის 10 საათიდან) წითელი მოედნის ტერიტორიული კვადრატი გამოირიცხოს უკრაინული შეიარაღების გამოყენების გეგმიდან“ – წერია დოკუმენტში, რომელშიც ასევე დაზუსტებულია მოსკოვში მდებარე წითელი მოედნის კოორდინატები, სადაც აღლუმი უნდა გაიმართოს.

დღეს, 8 მაისს, აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა უკრაინასა და რუსეთს შორის ომში სამდღიანი ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ და ტყვეების – 1000/1000-ზე გაცვლის შესახებ განაცხადა.

„წითელი მოედანი ჩვენთვის ნაკლებად მნიშვნელოვანია, ვიდრე სიცოცხლე უკრაინელი ტყვეების, რომელთა დაბრუნებაც სახლშია შესაძლებელი“ – დაწერა ფეისბუქზე ზელენსკიმ 8 მაისს, საღამოს.

 

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
კრემლმა 9 მაისის აღლუმზე უცხოურ მედიას აკრედიტაცია გაუუქმა – Der Spiegel
„დიდი ლაქა უახლოვდება პუტინის ბუნკერს გელენჯიკში, სადაც ის იმალება“ – ინტერვიუ გენერალთან
რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 8 მაისი
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 7 მაისი
ზელენსკიმ კრემლს 9 მაისს აღლუმის ჩატარების „ნებართვა" მისცა
