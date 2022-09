პუტინის სრული უპატივცემულობა ჩინეთისა და სხვა ქვეყნების მიმართ – კულება მობილიზაციაზე

პუტინს „სურს მეტი ადამიანი ჩააგდოს ომის ცეცხლში, რომლის მოგების შანსი არ აქვს“, – ასე გამოეხმაურა უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი, დმიტრო კულება რუსეთში ნაწილობრივი მობილიზაციის გამოცხადებას.

„პუტინმა სრული უპატივცემულობა გამოავლინა ჩინეთის, ინდოეთის, მექსიკის, თურქეთის, აზიის, აფრიკის, ახლო აღმოსავლეთის, ლათინური ამერიკის სხვა ქვეყნების მიმართ, რომლებიც დიპლომატიისკენ და უკრაინაში რუსეთის ომის დასრულებისკენ მოუწოდებდნენ. მას სურს მეტი ადამიანი ჩააგდოს ომის ცეცხლში, რომლის მოგების შანსი არ აქვს.“, – წერს დმიტრო კულება.

Putin has shown utter disrespect to China, India, Mexico, Turkey, other Asian, African, Middle Eastern, Latin American nations which have called for diplomacy and an end to Russia’s war on Ukraine. He wants to throw more men into the flames of the war he has no chance of wining.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 21, 2022