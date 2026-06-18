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„ამბასადორი აილენდ ბათუმი“ Luxury Lifestyle Awards 2026-ის გამარჯვებულია

18.06.2026
„ამბასადორი აილენდ ბათუმი“ Luxury Lifestyle Awards 2026-ის გამარჯვებულია
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„ამბასადორი აილენდ ბათუმი“ Luxury Lifestyle Awards 2026-ის გამარჯვებულად დასახელდა. პროექტმა საერთაშორისო აღიარება ორ ნომინაციაში მოიპოვა: Best Luxury Coastal Masterplan Development და Best Luxury Urban Development in Georgia.

Luxury Lifestyle Awards უძრავი ქონების პრემიუმ კლასის სექტორში გამოარჩევს იმ კომპანიებს, რომლებიც მსოფლიო მასშტაბით მაღალი კლასის საცხოვრებელ გარემოს ქმნიან. ყოვლისმომცველი კვლევისა და შეფასების პროცესის საფუძველზე, „ამბასადორი აილენდის“ დაჯილდოვებისას, განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო პროექტის ინოვაციურობას, ხარისხს, ხედვას და მის გრძელვადიან ეკონომიკურ სარგებლიანობას.

აღნიშნული მიღწევა ამბასადორის კუნძულის კიდევ ერთ მნიშვნელოვან საერთაშორისო აღიარებას წარმოადგენს, როგორც საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე ამბიციური და ინოვაციური პროექტის, რაც კიდევ უფრო ამყარებს მის პოზიციას.

„ამბასადორი აილენდ ბათუმის“ პროექტი, რომელიც პირველ ხელვნურ კუნძულს წარმოადგენს შავ ზღვაში, ერთიან, ინტეგრირებულ გენერალურ გეგმაში აერთიანებს საცხოვრებელ, სტუმარმასპინძლობის, ბიზნეს, დასასვენებელ, გასართობ და საზოგადოებრივ სივრცეებს.

აღნიშნულ ნომინაციებში გამარჯვება, სათანადოდ ასახავს პროექტის უფრო ფართომასშტაბიან ამბიციას: შეიქმნას ახალი ლოკაცია გლობალურ საინვესტიციო რუკაზე, რომელიც გააფართოებს ქვეყნის ტურისტულ და ეკონომიკურ პოტენციალს, რაც რეგიონში განვითარების სრულიად ახალ სტანდარტს დაამკვიდრებს.

შავ ზღვაში, პირველი ხელოვნური კუნძულის პროექტს „ამბასადორი ჯგუფი“, მსოფლიოს წამყვან პარტნიორ კომპანიებთან მჭიდრო თანამშრომლობით ახორციელებს. მათ შორისაა: ურბანული დაგეგმარების გლობალური ლიდერი, საინჟინრო კომპანია Arup, წამყვანი არქიტექტურული და საინჟინრო კომპანია Yüksel Proje და ამერიკული არქიტექტურული კომპანია SHoP Architects.

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