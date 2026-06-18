რუსი პროპაგანდისტები ითხოვენ იმ მოსკოველების დასჯას, რომლებმაც მოსკოვის ნავთობის ქარხანაზე უკრაინის დრონებით თავდასხმის ვიდეოები გადაიღეს. კრემლის ფავორიტი პროპაგანდისტი, ვლადიმირ სალავიოვი ამ ადამიანების პირდაპირ განადგურების ინიციატივით გამოდის.
„მე კიდევ ერთხელ ვციტირებ გენერალი სინუსის დიდებულ სიტყვებს. აი, რა თქვა 1942 წლის 28 ივლისს იოსებ ბესარიონის ძე სტალინმა, სსრკ-ის თავდაცვის სახალხო კომისარმა: „ჩვენ უნდა დავამყაროთ ჩვენს არმიაში უმკაცრესი წესრიგი და რკინის დისციპლინა. პანიკიორები და ლაჩრები ადგილზევე უნდა განადგურდნენ.“
პანიკიორები და ლაჩრები უნდა… ადგილზე განადგურდნენ. ისტერიკა საჭირო არ არის. ფიქრია საჭირო. ფიქრია საჭირო“, – ეს ინიციატივა სოლოვიოვმა დღეს, 18 ივლისს გამოაცხადა თავის საავტორო გადაცემაში.
უკრაინული დრონები მოსკოვს 18 ივნისის ღამეს დაეხნან თავს.
კიდევ ერთმა რუსმა პროპაგანდისტმა, არმენ გასპარიანმა იმაზე ისაუბრა, რომ„უკრაინულ არხებზე“ მოსკოვში გადაღებული დაახლოებით 100 ვიდეო ნახა. გასპარიანმა თავის საავტორო გადაცემაში სამართალდამცავ ორგანოებს მოუწოდა, სახის ამოცნობის ტექნოლოგიის გამოყენებით მოძებნონ ვიდეოების გადამღები პირები და ორი თვით დააკავონ. შემდეგ კი, დაკითხონ და ღალატისთვის სისხლის სამართლით გაასამართლონ.
სომხური წარმოშობის რუსი პროპაგანდისტი დაჟინებით ითხოვს სისხლის სამართლის დევნის დაწყებას იმ ადამიანების მიმართ, რომლებმაც დრონებით თავდასხმა ვიდეოზე გადაიღეს:
„უმაღლესმა (მთავარსარდალმა) ხომ გითხრათ: „იმუშავეთ, ძმებო“. იპოვეთ ისინი. გარწმუნებთ, პირველივე დაკითხვაზე საჯდომის ნერვამდე გატყდებიან. მაშინვე საპროცესო შეთანხმების დადებას მოინდომებენ. 18 წლის ნაცვლად 15 რომ მისცენ? მე წინააღმდეგი არ ვარ, თხუთმეტიც არაა ურიგო. ამ უსარგებლო ნაბიჭვრებისგან რაიმე სარგებელი მაინც იქნება.
თხოვნა მაქვს სამართალდამცავ ორგანოებთან: გააკეთეთ ეს. გთხოვთ. ყველანი ძალიან გთხოვთ. ახლა თუ არ გამოდის ხოხლებს [დამამცირებელ, შეურაცხმყოფელ რუსული სიტყვა უკრაინელების მიმართ] რაიმე გავუკეთოთ, ხოხლ-არსებების ნებაყოფლობით დამხმარეებს ყოველთვის შეიძლება რამე მოუხერხო. მგონი, ორიოდე პროცედურა სრულიად საკმარისი იქნება. გარწმუნებთ, მომდევნო გადაღებაზე, უკვე ბევრად ნაკლები თვითშემოქმედი რეჟისორი იქნება“.
„ჩვენი ფართომასშტაბიანი სანქციები კვლავ მოსკოვის რეგიონს შეეხო: ამ კვირაში მოულოდნელად დარტყმა მიაყენეს მოსკოვის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანას. ასევე, თავდასხმები განხორციელდა როსტოვის ოლქსა და უკრაინის დროებით ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მდებარე სამიზნეებზე. მადლობას ვუხდი უკრაინის თავდაცვისა და უსაფრთხოების ძალებს“, – დაწერა დღეს, 18 ივნისს უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ.