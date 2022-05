„რუსმა ქურდებმა მოიპარეს უკრაინული ხორბალი, არ იყიდოთ“ – კულება ქვეყნებს აფრთხილებს

უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი, დმიტრო კულება რუსი სამხედროების მიერ უკრაინაში მოპარულ და საზღვარგარეთ გასაყიდად გატანილი ხორბლის საკითხს ეხმაურება. კულებას თქმით, რუსებმა ბოსფორის სრუტის გავლით, გემებით გაიტანეს ხორბალი, რომელიც უკრაინაში მოიპარეს. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი ქვეყნებს სიფხიზლისა და „ნაქურდალი ხორბლის“ ყიდვაზე უარის თქმისკენ მოუწოდებს.

„რუსმა ქურდებმა მოიპარეს უკრაინული ხორბალი, ჩატვირთეს თავიანთ გემებში და ბოსფორის გავლით ცდილობენ მის საზღვარგარეთ გაყიდვას. მოვუწოდებ სახელმწიფოებს, იყონ ფხიზლად და უარი თქვან ნებისმიერ მსგავს წინადადებაზე. არ იყიდოთ ნაქურდალი. არ გახდეთ რუსული კრიმინალის თანამონაწილე. ქურდობას არასდროს მოუტანია ვინმესთვის იღბალი,“ – წერს უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი.

Russian thieves steal Ukrainian grain, load it onto ships, pass through Bosporus, and try to sell it abroad. I call on all states to stay vigilant and refuse any such proposals. Don’t buy the stolen. Don’t become accomplices to Russian crimes. Theft has never brought anyone luck.

