სურსათის დეფიციტის თავიდან ასარიდებლად მოგვეცით შეიარაღება – პოდოლიაკი მსოფლიოს

უკრაინის პრეზიდენტის მრჩეველი, მიხაილო პოდოლიაკი ყოველკვირეული ბრიტანული ჟურნალ The Economist-ის 19 მაისის გამოცემის მთავარ თემას გამოეხმაურა.

The Economist-ის მიმდინარე კვირის ნომრის გარეკანზე დიზაინერ რიკარდო რეის ილუსტრაციაა, პურის თავთავები, რომელსაც მარცვლების ნაცვლად თავის ქალები ასხია.

„მოახლოებული სასურსათო კატასტროფა,“ – ასე ჰქვია სტატიას. როგორც თავად გამომცემლობა წერს ტვიტერზე, სტატია მოგვითხრობს, თუ როგორ შეიძლება ომით გამოწვეული მოსალოდნელი მასობრივი შიმშილობის უბედურების მინიმუმამდე შემცირება.

War is tipping a fragile world towards mass hunger. Fixing that is everyone’s business. Our latest cover story explains how the calamity can be minimised https://t.co/pZs0XRNRih pic.twitter.com/Qh5XBFm2vP

„უკრაინაზე თავდასხმით ვლადიმერ პუტინი გაანადგურებს ბრძოლის ველიდან გაცილებით შორს მყოფი ადამიანების სიცოცხლეს და ეს ისეთი მასშტაბის იქნება, მან შესაძლოა ინანოს კიდეც,” – ასე იწყება სტატია, რომელშიც განხილულია ომით გამოწვეული საკვების დეფიციტი. საუბარია უკრაინიდან მარცვლეულისა და ზეთოვანი თესლის ექსპორტის შეჩერებასა და იმაზე, რომ შესაძლოა იგივე მოხდეს რუსეთის შემთხვევაშიც.

ავტორი ხაზს უსვამს, რომ წლის დასაწყისიდან 53%-ით გაზრდილი ხორბლის ფასი, 16 მაისს, ინდოეთის მიერ ხორბლის ექსპორტის აკრძალვის შემდეგ, კიდევ 6%-ით გაიზარდა. The Economist წერს, რომ ომმა კიდევ უფრო შეარყია კოვიდპანდემიის, გლობალური დათბობისა და ენერგეტიკული შოკისგან ისედაც დასუსტებული გლობალური სასურსათო სისტემა.

„როგორც მოსალოდნელია, თუ ომი კიდევ გაგრძელდება, რუსეთიდან და უკრაინიდან მარაგები იქნება ლიმიტირებული, ასობით მილიონი ადამიანი ჩავარდება სიღარიბეში. გავრცელდება პოლიტიკური არეულობა, დაირღვევა ბავშვების განვითარება და ხალხი იშიმშილებს,“ – ვკითხულობთ სტატიაში, რომელიც, როგორც პოდოლიაკი წერს, მსოფლიოს სთავაზობს მიაღწიონ შეთანხმებას უკრაინასა და რუსეთთან, შავ ზღვაში სურსათის საერთაშორისო გადაზიდვების შესახებ.

უკრაინის პრეზიდენტის მრჩეველი აცხადებს, რომ მსგავსი შეთანხმებისთვის რუსეთთან ვაჭრობაზე უკეთესი იდეაა უკრაინის სარაკეტო სისტემებითა და სხვა მძიმე იარაღით მომარაგება.

„სურსათის დეფიციტის გამო შესაძლოა 1,6 მილიარდ ადამიანს არასრულფასოვანი კვება დაემუქროს. ფასების ზრდასთან დაკავშირებით ასობით მილიონი სიღარიბის ზღვარს მიღმა აღმოჩნდება. ასე პროგრნოზირებს The Economist ომის ეფექტს და მსოფლიოს შავ ზღვაში სურსათის საერთაშორისო გადაზიდვებზე რუსეთსა და უკრაინასთან შეთანხმების მიღწევას სთავაზობს.

ვევაჭროთ ქვეყანას, რომელმაც მძევლები აიყვანა? ჩვენ უკეთესი იდეა გვაქვს. მსოფლიო უნდა შეთანხმდეს MLRS – ზალპური ცეცხლის რეაქტიული სისტემებისა და სხვა აუცილებელი მძიმე შეიარაღების უკრაინისთვის გადაცემაზე, შავ ზღვაში ბლოკადის მოსახსნელად. ამის შემდეგ, ყველაფერს თავად გავაკეთებთ,“ – წერს მიხაილო პოდოლიაკი.

