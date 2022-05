კიევთან, საერთო საფლავში, კიდევ 2 ნაწამები პირის ცხედარი იპოვეს – პოდოლიაკი

უკრაინის პრეზიდენტის მრჩეველი, მიხაილო პოდოლიაკი წერს, რომ კიევის რეგიონის სოფელ კალინოვკაში მოკლული ორი სამოქალაქო პირის საფლავი აღმოაჩინეს. პრეზიდენტის მრჩეველი Twitter-ზე ცხედრების ფოტოებს აქვეყნებს და წერს, რომ დაღუპულებს აღენიშნებათ წამების კვალი – „დამძვრალი ფრჩხილები. შეკრული ხელები“.

მიხაილო პოდოლიაკი კიდევ ერთხელ მოითხოვს, რომ რუსეთი შეიყვანონ ტერორიზმის სპონსორი სახელმწიფოების სიაში:

„დამძვრალი ფრჩხილები. შეკრული ხელები. კიევის რეგიონის სოფელ კალინოვკაში კიდევ ერთი – 2 სამოქალაქო პირის საფლავი აღმოაჩინეს. რამდენი ასეთი დანაშაულია ამჟამად ოკუპირებულ ტერიტორიებზე? რუსეთმა აირჩია მშვიდობიანი მოსახლეობის ტერორის გზა და უნდა იყოს აღიარებული ტერორიზმის სპონსორად,“ – წერს მიხაილო პოდოლიაკი

Torn-out nails. Tied hands. Another grave of 2 civilians was found in the village of Kalynivka, Kyiv region. How many such crimes are in the occupied territories right now? 🇷🇺 chose the path of terror of the civilian population and must be recognized as a sponsor of terrorism. pic.twitter.com/neyKCeZNGu

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 3, 2022