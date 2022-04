ოდესაში სარაკეტო თავდასხმის შედეგად 3 თვის ბავშვი დაიღუპა – პოდოლიაკი

უკრაინის პრეზიდენტის მრჩეველი, მიხაილო პოდოლიაკი წერს, რომ ოდესაში დღეს განხორციელებული რუსული სარაკეტო თავდასხმების შედეგად 3 თვის ბავშვი დაიღუპა. მისი თქმით, თავდასხმამ სულ 6 ადამიანი იმსხვერპლა, 18 კი დაშავდა.

პრეზიდენტის მრჩეველი წერს:

„ოდესაში დღევანდელი სარაკეტო თავდასხმის 6 მსხვერპლს შორის იყო 3 თვის ბავშვი. ასევე დაშავდა 18 ადამიანი. კიდევ რამდენი ბავშვი უნდა მოკლას რუსეთმა, ტერორიზმის სპონსორ სახელმწიფოთა სიაში რომ მოხვდეს? გვითხარით, ჩვენ დავითვლით“.

Among the 6 victims of today’s missile strike in Odesa was 3-month old baby. 18 people were also injured. How many more children have to be killed to include Russia to the State Sponsor of Terrorism list? Tell us, we will count. pic.twitter.com/XAz9pVrIXd

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 23, 2022