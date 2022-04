ოდესის რაკეტებით დაბომბის შემდეგ კულება კედელს ითხოვს ცივილიზაციასა და ბარბაროსებს შორის 

„რუსეთი უნდა დასახელდეს ტერორიზმის სახელმწიფო სპონსორად და, შესაბამისად, უნდა მოვეპყროთ,“ – წერს უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი დმიტრო კულება. მისი თქმით, ოდესაზე რუსული სარაკეტო თავდასხმების ერთადერთი მიზანი ტერორია. კულება აცხადებს, რომ აუცილებელია რუსეთის სრული იზოლაცია: „კედელი ცივილიზაციასა და ბარბაროსებს შორის, რომლებიც მშვიდობიან ქალაქებს რაკეტებით ესხმიან“.

The only aim of Russian missile strikes on Odesa is terror. Russia must be designated a state sponsor of terrorism and treated accordingly. No business, no contacts, no cultural projects. We need a wall between civilization and barbarians striking peaceful cities with missiles.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 23, 2022