როგორ იბრძოდა სამი ჰოლანდიელი თინეიჯერი ნაცისტების წინააღმდეგ

მეორე მსოფლიო ომის დროს ნიდერლანდებში ნაცისტურმა ოკუპაციამ სამი მოზარდი გოგო მკაცრ მებრძოლად აქცია. თრუს ოვერსტიგენის, ფრედი ოვერსტიგენისა და ჰანი შაფტის ისტორია მათი მოხერხებულობისა და სიმამაცის გამო ახსოვთ დღემდე ჰოლანდიაში.

ჰანი – 19, თრუსი – 16, ფრედი კი მხოლოდ 14 წლის იყო, როცა ფაშისტებმა 1940 წლის 10 მაისს ნიდერლანდები დაიკავეს.

BBC-ის ვიდეორეპორტაჟში მათ ისტორიას შვილები 80 წლის შემდეგ იხსენებენ.

თრუს ოვერსტიგენის შვილები, მარტინ და თრუსი ამბობენ, რომ მათი დედა და დეიდა მორცხვი თინეიჯერები იყვნენ, მაგრამ მამაც მებრძოლ ქალებად ისინი ომმა აქცია.

დები – ფრედი და თრუსი მარტოხელა დედამ გაზარდა. მათი მეგობარი ჰანი შაფტი უნივერსიტეტის სტუდენტი იყო, საიდანაც გამოაგდეს მას შემდეგ, რაც უარი თქვა ნაცისტური გერმანიის ერთგულებაზე.

როცა ოკუპაცია დაიწყო, სამეულმა პატარა ამოცანების შესრულება დაიწყო. ოკუპაციისას ნიდერლანდებში წინააღმდეგობის იატაკქვეშა მოძრაობა ამოქმედდა, რომლის საქმიანობაშიც ამ სამმა გოგომ უდიდესი როლი შეასრულა.

წინააღმდეგობის მოძრაობაში შეიარაღებული მებრძოლი გოგოები, რომლებიც ნაცისტებს სიკვდილით უსწორდებოდნენ, გამონაკლისი იყო.

დები გარდა ნაცისტებისა ჰოლანდიელ მოღალატეებსაც ხვრეტდნენ, რადგან მათგან ნაცისტებზე არანაკლები საფრთხე იყო მოსალოდნელი.

ფრედ ოვერსტიგენის ვაჟის, რემი დეკერის მონათხრობის მიხედვით ჰოლანდიელი მოღალატეების დასჯა დებმა 1942 წლის დასაწყისში დაიწყო, როცა ფრედი 15-16 წლის იყო. მან ესროლა ქალს, რომელიც აგროვებდა ებრაელების სიას ნაცისტებისთვის გადასაცემად.

„როგორც დედის მონათხრობიდან მახსოვს, ეს ქალი პარკში დაინახა, იცნო, მიუახლოვდა და რომ დარწმუნებულიყო მის ვინაობაში, სახელი და გვარი ჰკითხა, მერე კი ესროლა. გოგონები სარგებლობდნენ საკუთარი ახალგაზრდობით, უწყინარი გარეგნობით, ჰოლანდიელ მოღალატეებს და გერმანელებს ტყეში იტყუებდნენ და ხოცავდნენ. სიკვდილის გეგმა ყველა შემთხვევაში ერთნაირი არ იყო. თუმცა მანამ, სანამ მსხვერპლი გოგოების საკოცნელად წაიწევდა, მათი სიცოცხლე მთავრდებოდა“- იხსენებს რემი დეკერი დედის ნაამბობს.

გოგოებმა ბევრი ნაცისტი ველსოიპედით გადაადგილებისას დახოცეს, რომ სწრაფად მიმალვის შესაძლებლობა ჰქონოდათ. თრუსი და ფრედი ფლირტის დიდი ოსტატობით არ გამოირჩეოდნენ, მათი ფლირტი ნაცისტებთან მისალმებით და გაღიმებით შემოიფარგლებოდა.

24 წლის ჰანი შაფტის ამოცნობა თვალშისაცემად წითური თმით ნააცისტებს არ გასჭირვებიათ. ჰანი 1945 წლის 17 აპრილს დაიჭირეს და დახვრიტეს, რის შემდეგაც 8 დღეში ნიდერლანდებიც გათავისუფლდა. ნაცისტურრმა რეჟიმმა ჰოლანდიელი ებრაელების სამი მეოთხედი შეიწირა.

ჰანი შაფტის ამბავს ფაშიზმის მსხვერპლთა მემორიალთან ჰოლანდიაში ყოველ წელს იხსენებენ.

„8 წლის რომ ვიყავი, სკოლაში გვქონდა წიგნი წითურთმიანი გოგოს, ჰანი შაფტის შესახებ. დედამ რომ გაიგო და წაიკითხა ტირილი დაიწყო, მერე მითხრა, რომ ეს გოგო მისი ომისდროინდელი მეგობარი იყო და გერმანელებმა დახვრიტეს. დედა ხშირად იხსენებდა ომის, ჰანის შესახებ და მთელი ცხოვრება მძიმე ტვირთად ატარა რეალობა, რომ ომს თავად გადაურჩა, მაგრამ ვერ გადარჩა ჰანი“ – იხსენებს რემი დეკერი, ფრედი ოვერსტიგენის ვაჟი.

თრუს და ფრედი ოვერსტიგენები გადარჩნენ და ომის შემდეგაც დიდხანს იცოცხლეს. თრუსი 2016 წელს გარდაიცვალა, ფრედი – 2018 წელს.

სამი გოგოს ისტორია, გარდა მონათხრობისა წიგნით გადარჩა, რომელიც თრუსმა მეუღლის გვარით გამოაქვეყნა და Not Then, Not Now, Not Ever დაარქვა. სათაური ომს მიემართება და გვაჩვენებს, რომ ავტორის ჰქონდა დიდი ოცნება: აღარ ყოფილიყო ომი არასდროს დედამიწაზე „არც მაშინ, არც ახლა, არც არასდროს“.

წყარო: BBC