ლიეტუვის ელჩი ტურისტებს საქართველოში დასვენებისკენ მოუწოდებს

ლიეტუვის ელჩი საქართველოში, გიედრიუს პუოჯუნასი ამ ზაფხულში ყველას საქართველოში დასვენებისკენ მოუწოდებს.

„მოგიწოდებთ საქართველოს ტურიზმის ინდუსტრიის მხარდაჭერისკენ. წელს ამ ქვეყანაში გამგზავრებით თქვენი თავგადასავლებისთვის შესანიშნავი გარემო გელოდებათ“, – წერს ელჩი ტვიტერზე.

ელჩმა ტექსტთან ერთად რამდენიმე ფოტოც გამოაქვეყნა, რომელზეც თბილისის, ბათუმის, მესტიის ხედები და ქართული სამზარეულოა ასახული.

გიედრიუს პუოჯუნასი ლიეტუვის რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი საქართველოში 2015 წლიდან.

Inviting everyone 2 support 🇬🇪 tourism industry by travelling here this year – a wonderful environment 4 building your own personal adventure awaits https://t.co/iCwdNXbEnL pic.twitter.com/fUV6YPTUyo

— Giedrius Puodziunas (@Puodziunas_G) June 23, 2019