12 მაისიდან ყაზბეგის ქუჩაზე ტრანსპორტით მოძრაობა იზღუდება – ბათუმის მერია

ბათუმის მერიის ცნობით, საგზაო ინფრასტრუქტურის სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო, 12 მაისიდან 25 მაისამდე სატრანსპორტო მოძრაობა შეიზღუდება ალექსანდრე ყაზბეგის ქუჩაზე.
„შეზღუდვა დაკავშირებულია ქვაფენილიანი ქუჩების რეაბილიტაციის მიმდინარე პროექტთან, რომლის ფარგლებშიც, ქვაფენილის ასფალტის საფარით ჩანაცვლება უკვე დასრულდა 8 ქუჩასა და მონაკვეთზე, ხოლო დაგეგმილია 11-ზე. სამუშაოები, ასევე, სანიაღვრე სისტემის სრულ რეაბილიტაციას ითვალისწინებს“ – წერს მერია.
ასევე, 5 მაისიდან 21 მაისამდე სატრანსპორტო მოძრაობა შეზღუდულია აკაკი წერეთლის ქუჩაზე, შავშეთის ქუჩიდან ესენინის ქუჩამდე მონაკვეთში.
