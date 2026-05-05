გახარია: საქართველო, საზიანო პოლიტიკის შედეგად, სომხეთმა ჩაანაცვლა

05.05.2026
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

გიორგი გახარია X-ზე [ყოფილი ტვიტერი] ეხმიანება სომხეთში გამართულ სამიტს და „ოცნების“ პოლიტიკას აკრიტიკებს.

გახარია წერს, რომ სამხრეთ კავკასიის ლიდერი ქვეყანა, საქართველო, ფაქტობრივად სომხეთმა ჩაანაცვლა.

„საქართველოს მთავრობის ანტიევროპული პოლიტიკის გამო, სამიტის მონაწილე არცერთ ლიდერს თავის გამოსვლაში საქართველო არ უხსენებია. ამავდროულად, საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, რომელიც სამიტს ესწრებოდა, ქვეყნის ინტერესების დასაცავად სიტყვაც არ დაუძრავს.

ოდესღაც რეგიონული ლიდერი საქართველო, დღეს, ხელისუფლების მიზანმიმართული და საზიანო პოლიტიკის შედეგად, ფაქტობრივად სომხეთმა ჩაანაცვლა. ამავდროულად, პრემიერ ფაშინიანის ლიდერობა იმის ნათელი მაგალითია, თუ როგორ შეუძლია პრაგმატულ, ეროვნულ ინტერესებზე დაფუძნებულ პოლიტიკას ქვეყანა დააახლოოს დასავლეთს და შეამციროს მასში ფესვგადგმული რუსული გავლენა.

ევროკავშირთან და ჩვენს მეზობლებთან ერთად, ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი, რათა შევინარჩუნოთ ევროპა საქართველოში და დავიმკვიდროთ საქართველოს კუთვნილი ადგილი ევროპაში“ – დაწერა გიორგი გახარიამ X-ზე, 4 მაისს.

ამავე დროს, გახარია წერს, რომ ერევანში მიმდინარე ევროპული პოლიტიკური გაერთიანების სამიტი კრიტიკულად მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ სომხეთისთვის, არამედ მთელი სამხრეთ კავკასიის რეგიონისთვის, მათ შორის საქართველოსთვისაც:

„იმ ფონზე, როდესაც საქართველოს ხელისუფლება ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე მიზანმიმართულ და ყოვლისმომცველ მარცხს განიცდის, რეგიონში ევროკავშირის ყოფნის გაძლიერება სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია რეგიონული უსაფრთხოებისა და ევროპის კონტინენტზე მშვიდობის შენარჩუნებისთვის“ – წერს გახარია.

გიორგი გახარია, საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი, ამჟამად ევროპაში იმყოფება. მას გერმანიაში ბინადრობის უფლება აქვს. 2025 წელს საქართველოში მას „ოცნებამ“ 20 ივნისის და ჩორჩანას საქმეებზე ბრალი წაუყენა.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
