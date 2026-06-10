აჭარის საარქივო სამმართველოში ახალი უფროსი და მოადგილე დანიშნეს

აჭარის საარქივო სამმართველოს ახალი ხელმძღვანელი და ხელმძღვანელის მოადგილე ჰყავს.
აჭარის მთავრობის ცნობით ზურაბ პატარაძემ საარქივო სამმართველოს ხელმძღვანელის პოსტზე დღეს, 10 ივნისს, ბესიკ ბაუჩაძე წარადგინა, ხოლო ხელმძღვანელის მოადგილედ – ასლან ლორთქიფანიძე.
„საარქივო სამმართველოს ახალი ხელმძღვანელი ბესიკ ბაუჩაძე წარვუდგინეთ – მას არქივში მუშაობის ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს. განსაკუთრებით სასიამოვნო იყო ის თბილი დამოკიდებულება, რომელიც მის მიმართ სამმართველოში დასაქმებულ თანამშრომლებს ჰქონდათ.
მოადგილის პოზიციაზე კი წარვადგინეთ ასლან ლორთქიფანიძე, ჩვენი გუნდის ღირსეული და გამოცდილი წევრი. დარწმუნებული ვარ, მათი პროფესიონალიზმი და გამოცდილება ხელს შეუწყობს სამმართველოს კიდევ უფრო ეფექტიან მუშაობას. მინდა ორივეს წარმატებები ვუსურვო მომავალ საქმიანობაში და აქვე მადლობა გადავუხადო ყოფილ ხელმძღვანელს, გაწეული სამსახურისთვის“ – განაცხადა ზურაბ პატარაძემ.
ბესიკ ბაუჩაძე ბსუ-ს ასოცირებული პროფესორია. იგი ხულოს ყოფილი გამგებელია, იყო ხულოს 2017 წლის მოწვევის საკრებულოს წევრი, ხოლო 2018 წლიდან – აჭარის საარქივო სამმართველოს უფროსის მოადგილე.
რაც შეეხება ასლან ლორთქიფანიძეს, იგი აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის, დავით გაბაიძის კაბინეტის უფროსი იყო. იგი წელს, მას შემდეგ რაც დავით გაბაიძემ უმაღლესი საბჭო დატოვა, სიის თანახმად, აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრი უნდა გამხდარიყო, თუმცა „ოცნებამ“ პარტიული სია შეცვალა და 8 დეპუტატი, მათ შორის ასლან ლორთქიფანიძეც, სიიდან ამოიღეს და აჭარის უმაღლეს საბჭოში დავით გაბაიძის ნაცვლად მინურ პაქსაძე შევიდა.
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