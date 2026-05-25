TI: ბესიკ ბიწაძემ, თემურ ჟღენტმა და ნიკოლოზ თევზაძემ „ოცნებას“ მარტში 150 000 ლარი შესწირეს

არასამთავრობო ორგანიზაცია „საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოს“ ინფორმაციით, 2026 წლის იანვარ-მარტში „ქართულ ოცნებას“ 73-მა შემომწირველმა 2.6 მილიონი ლარი გადაურიცხა.
შემომწირველებთან დაკავშირებულმა 37-მა კომპანიამ 2015 წლიდან დღემდე 521 მილიონი ლარის ტენდერები მოიგეს, აგრეთვე 49.7 მილიონი ლარის გამარტივებული შესყიდვები, 4 მილიონი ლარის აგროსუბსიდია, 169 ათასი კვ.მ-ის სამშენებლო ნებართვა და წიაღისეულის მოპოვების 12 ლიცენზია მიიღეს.
მაგალითად, სამშენებლო-დეველოპერულ კომპანია „ალიანს ჯგუფთან“ დაკავშირებულმა პირებმა – ბესიკ ჟღენტმა, თემურ ბიწაძემ და ნიკოლოზ თევზაძემ, 2026 წლის 26-30 მარტს „ქართულ ოცნებას“ ჯამში 150,000 ლარი შესწირეს.
ორგანიზაციის ინფორმაციით, ჯგუფს ჯამურად პარტიისთვის 913 000 ლარი აქვს გადარიცხული.
ასევე, „გამჭვირვალობის“ ცნობით, შემომწირველებთან დაკავშირებულ კომპანიებს მიღებული აქვთ:
2024 წელს შპს „ალიანს ლისს“ ლისის ტბის მიმდებარედ 27,431 კვ.მ-ის სამშენებლო ნებართვა;
2021-2023 წლებში შპს „გონიო 2020“-ის მიერ ქობულეთში 21 ათასი კვ.მ სახელმწიფო მიწის პრივატიზაციით შესყიდვა უკონკურენტო აუქციონებზე;
2021 წელს აჭარის მთავრობის მიერ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით, 1 ლარად, 600 კვ.მ ნაკვეთი გონიოში და 2022 წელს შპს „ჯეობლუბერის“ – 1 მილიონი ლარის აგროსუბსიდია.
„გამჭვირვალობა-საქართველოს“ ინფორმაციით, „ქართულ ოცნებას“ სხვა შემწირველებიც ჰყავს.
მაგალითად, 2026 წლის 10 თებერვალს, პარტიას 60 000 ლარი შესწირა (ჯამში შეწირული აქვს 416,000 ლარი) რომან აბრამიშვილმა. მისმა კომპანიამ, შპს „გ&კ ტექნოლოგმა“ 2015 წლიდან რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსა და შპს „საქართველოს მელიორაციისგან“ 58,2 მილიონი ლარის სახელმწიფო ტენდერები მოიგო (აქედან 14 მილიონი – 2025 წლის შემდეგ).
ამავე კომპანიამ 2020 წელს მარნეულში სახელმწიფოსგან პრივატიზაციით (ელექტრონული აუქციონი) 106 ათასი კვ.მ ფართობის ტერიტორია 674 ათას ლარად – კვ.მ 6.40 ლარად – შეიძინა.
აბრამიშვილის კომპანიები აგრეთვე ფლობენ ქვიშა-ხრეშის მოპოვების 10 ლიცენზიას. აბრამიშვილს 2012 წელს ნაციონალური მოძრაობისთვისაც აქვს შეწირული 7 000 ლარი.