TI: ბესიკ ბიწაძემ, თემურ ჟღენტმა და ნიკოლოზ თევზაძემ „ოცნებას“ მარტში 150 000 ლარი შესწირეს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

არასამთავრობო ორგანიზაცია „საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოს“ ინფორმაციით, 2026 წლის იანვარ-მარტში „ქართულ ოცნებას“ 73-მა შემომწირველმა 2.6 მილიონი ლარი გადაურიცხა.

შემომწირველებთან დაკავშირებულმა 37-მა კომპანიამ 2015 წლიდან დღემდე 521 მილიონი ლარის ტენდერები მოიგეს, აგრეთვე 49.7 მილიონი ლარის გამარტივებული შესყიდვები, 4 მილიონი ლარის აგროსუბსიდია, 169 ათასი კვ.მ-ის სამშენებლო ნებართვა და წიაღისეულის მოპოვების 12 ლიცენზია მიიღეს.

მაგალითად, სამშენებლო-დეველოპერულ კომპანია „ალიანს ჯგუფთან“ დაკავშირებულმა პირებმა – ბესიკ ჟღენტმა, თემურ ბიწაძემ და ნიკოლოზ თევზაძემ, 2026 წლის 26-30 მარტს „ქართულ ოცნებას“ ჯამში 150,000 ლარი შესწირეს.

ორგანიზაციის ინფორმაციით, ჯგუფს ჯამურად პარტიისთვის 913 000 ლარი აქვს გადარიცხული.

ასევე, „გამჭვირვალობის“ ცნობით, შემომწირველებთან დაკავშირებულ კომპანიებს  მიღებული აქვთ:

2024 წელს შპს „ალიანს ლისს“ ლისის ტბის მიმდებარედ 27,431 კვ.მ-ის სამშენებლო ნებართვა;

2021-2023 წლებში შპს „გონიო 2020“-ის მიერ ქობულეთში 21 ათასი კვ.მ სახელმწიფო მიწის პრივატიზაციით შესყიდვა უკონკურენტო აუქციონებზე;

2021 წელს აჭარის მთავრობის მიერ პირდაპირი მიყიდვის ფორმით, 1 ლარად, 600 კვ.მ ნაკვეთი გონიოში და 2022 წელს შპს „ჯეობლუბერის“ – 1 მილიონი ლარის აგროსუბსიდია.

„გამჭვირვალობა-საქართველოს“ ინფორმაციით, „ქართულ ოცნებას“ სხვა შემწირველებიც ჰყავს.

მაგალითად, 2026 წლის 10 თებერვალს, პარტიას 60 000 ლარი შესწირა (ჯამში შეწირული აქვს 416,000 ლარი) რომან აბრამიშვილმა. მისმა კომპანიამ, შპს „გ&კ ტექნოლოგმა“ 2015 წლიდან რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსა და შპს „საქართველოს მელიორაციისგან“ 58,2 მილიონი ლარის სახელმწიფო ტენდერები მოიგო (აქედან 14 მილიონი – 2025 წლის შემდეგ).

ამავე კომპანიამ 2020 წელს მარნეულში სახელმწიფოსგან პრივატიზაციით (ელექტრონული აუქციონი) 106 ათასი კვ.მ ფართობის ტერიტორია 674 ათას ლარად – კვ.მ 6.40 ლარად – შეიძინა.

აბრამიშვილის კომპანიები აგრეთვე ფლობენ ქვიშა-ხრეშის მოპოვების 10 ლიცენზიას. აბრამიშვილს 2012 წელს ნაციონალური მოძრაობისთვისაც აქვს შეწირული 7 000 ლარი.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
"დამიჭირეთ ახლა, ვთქვი სიმართლე!" – რას ამბობს ხალხი ბათუმში ფეისბუქის გაკონტროლებაზე
რატომ აკრიტიკებს „ოცნება" ევროკავშირის ელჩს? – ინტერვიუ
გახარია: საქართველო, საზიანო პოლიტიკის შედეგად, სომხეთმა ჩაანაცვლა
შევეგუეთ ადამიანების დაპატიმრებას ტროტუარზე დგომის გამო? – ინტერვიუ
