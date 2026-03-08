შპრიცები და ანტისანიტარია ბავშვების სათამაშო მოედანთან – მოქალაქე მესხის ჩიხიდან

„ანტისანიტარიას ვინ ამბობს, შპრიცები ვიპოვეთ სათამაშო მოედანთან… არასდროს გვინახავს ეს მოედანი და აქაურობა დალაგებული,“ – მოგვწერეს ბათუმში, ივანე მესხის ჩიხიდან.
მოქალაქის თქმით, სხვადასხვა უწყებას არაერთხელ მიმართეს, მათ შორის, ბათუმის მერიას, მაგრამ არაფერი იცვლება. ამ დასახლებაში სანაგვე ურნების დასაცლელადაც კი, შესაბამისი სამსახური იშვიათად ჩნდება.
ივანე მესხის ჩიხში მცხოვრები მოქალაქის თქმით, მინი სტადიონი და გამაჯანსაღებელი მოედანი დაახლოებით ერთი წლის წინ მოეწყო, თუმცა დასახლებაში ბევრი მწვავე პრობლემაა: ჩიხის რამდენიმე მონაკვეთში წყალი გუბდება და გავლა შეუძლებელია. ამ დასახლებაში არც კანალიზაციის სისტემა აქვთ.
ივანე მესხის მეორე ჩიხის პრობლემებზე „ბათუმელები“ 2026 წლის 4 მარტს წერდა – ამ ჩიხში ადამიანებს დატბორილ ქუჩაზე უწევთ ცხოვრება. ტბორის გამო ქუჩაზე ფეხით გადაადგილებაც შეუძლებელია.
პრობლემაზე „ბათუმელებს“ ბათუმის მერიამ 6 მარტს უპასუხა:
„ივანე მესხის ქუჩის რეაბილიტაცია უკვე დაწყებულია. რაც შეეხება, ივანე მესხის მეორე ჩიხს, რეაბილიტაციის პროექტის მომზადება და შესაბამისი სამუშაოების დაწყება მიმდინარე წელს იგეგმება.
რაც შეეხება ნაგვის ურნებთან დაკავშირებულ საკითხს, ადგილობრივმა მოსახლეობამ განცხადებით უნდა მიმართოს სანდასუფთავების სამსახურს, რის შემდეგაც შესაბამის ლოკაციებზე განხორციელდება ნაგვის ურნების განთავსება,“ – მოგვწერეს ბათუმის მერიიდან.
