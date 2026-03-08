მთავარი,სიახლეები

შპრიცები და ანტისანიტარია ბავშვების სათამაშო მოედანთან – მოქალაქე მესხის ჩიხიდან

08.03.2026 •
შპრიცები და ანტისანიტარია ბავშვების სათამაშო მოედანთან – მოქალაქე მესხის ჩიხიდან
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„ანტისანიტარიას ვინ ამბობს, შპრიცები ვიპოვეთ სათამაშო მოედანთან… არასდროს გვინახავს ეს მოედანი და აქაურობა დალაგებული,“ – მოგვწერეს ბათუმში, ივანე მესხის ჩიხიდან.

მოქალაქის თქმით, სხვადასხვა უწყებას არაერთხელ მიმართეს, მათ შორის, ბათუმის მერიას, მაგრამ არაფერი იცვლება. ამ დასახლებაში სანაგვე ურნების დასაცლელადაც კი, შესაბამისი სამსახური იშვიათად ჩნდება.

ბათუმი, ივანე მესხის ჩიხი

ივანე მესხის ჩიხში მცხოვრები მოქალაქის თქმით, მინი სტადიონი და გამაჯანსაღებელი მოედანი დაახლოებით ერთი წლის წინ მოეწყო, თუმცა დასახლებაში ბევრი მწვავე პრობლემაა: ჩიხის რამდენიმე მონაკვეთში წყალი გუბდება და გავლა შეუძლებელია. ამ დასახლებაში არც კანალიზაციის სისტემა აქვთ.

ივანე მესხის მეორე ჩიხის პრობლემებზე „ბათუმელები“ 2026 წლის 4 მარტს წერდა – ამ ჩიხში ადამიანებს დატბორილ ქუჩაზე უწევთ ცხოვრება. ტბორის გამო ქუჩაზე ფეხით გადაადგილებაც შეუძლებელია.

ბათუმი, ივანე მესხის მეორე ჩიხი

პრობლემაზე „ბათუმელებს“ ბათუმის მერიამ 6 მარტს უპასუხა:

„ივანე მესხის ქუჩის რეაბილიტაცია უკვე დაწყებულია. რაც შეეხება, ივანე მესხის მეორე ჩიხს, რეაბილიტაციის პროექტის მომზადება და შესაბამისი სამუშაოების დაწყება მიმდინარე წელს იგეგმება.

რაც შეეხება ნაგვის ურნებთან დაკავშირებულ საკითხს, ადგილობრივმა მოსახლეობამ განცხადებით უნდა მიმართოს სანდასუფთავების სამსახურს, რის შემდეგაც შესაბამის ლოკაციებზე განხორციელდება ნაგვის ურნების განთავსება,“ – მოგვწერეს ბათუმის მერიიდან.

__

ამ თემაზე:

უგზო, უტრანსპორტო და დატბორილი ქუჩა ბათუმში – რას ამბობენ მერიაში

 

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
ბათუმში, თავდადებულზე იზღუდება ტრანსპორტით მოძრაობა ქვაფენილის ასფალტით ჩანაცვლების გამო
ბათუმში, თავდადებულზე იზღუდება ტრანსპორტით მოძრაობა ქვაფენილის ასფალტით ჩანაცვლების გამო
ბათუმში მუნიციპალური ავტობუსით მგზავრობა 8 მარტს ქალებისთვის უფასო იქნება
ბათუმში მუნიციპალური ავტობუსით მგზავრობა 8 მარტს ქალებისთვის უფასო იქნება
თანამდებობიდან გაათავისუფლეს ბათუმის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლის დირექტორი
თანამდებობიდან გაათავისუფლეს ბათუმის მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლის დირექტორი
ბათუმის მერიის ურბანული პოლიტიკის სამსახურის უფროსი არჩილ გირკელიძე იქნება
ბათუმის მერიის ურბანული პოლიტიკის სამსახურის უფროსი არჩილ გირკელიძე იქნება

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 26 ივნისი

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 13 ნოემბერი

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 24 ნოემბერი

შპრიცები და ანტისანიტარია ბავშვების სათამაშო მოედანთან – მოქალაქე მესხის ჩიხიდან 08.03.2026
შპრიცები და ანტისანიტარია ბავშვების სათამაშო მოედანთან – მოქალაქე მესხის ჩიხიდან
„მზია ამაღლობელის შეუპოვრობა და სიმტკიცე 8 მარტის სიმბოლოა“ – მედიის ადვოკატირების კოალიცია 08.03.2026
„მზია ამაღლობელის შეუპოვრობა და სიმტკიცე 8 მარტის სიმბოლოა“ – მედიის ადვოკატირების კოალიცია
როგორი ამინდი იქნება ორშაბათიდან ბათუმში 08.03.2026
როგორი ამინდი იქნება ორშაბათიდან ბათუმში
როგორ აისახა ავტორიტარული ტენდენციები? – „ოცნება“ კიდევ უფრო ზღუდავს ქალების შესაძლებლობებს“ 08.03.2026
როგორ აისახა ავტორიტარული ტენდენციები? – „ოცნება“ კიდევ უფრო ზღუდავს ქალების შესაძლებლობებს“
სასამართლოში თინა ხიდაშელის და გიორგი კანდელაკის გამოკითხვა დაიწყო 08.03.2026
სასამართლოში თინა ხიდაშელის და გიორგი კანდელაკის გამოკითხვა დაიწყო
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 8 მარტი 08.03.2026
ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 8 მარტი