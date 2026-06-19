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„ოცნება“ გასტრონომიის სააგენტოს ქმნის – დადგენილება

19.06.2026
„ოცნება“ გასტრონომიის სააგენტოს ქმნის – დადგენილება
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„ქართული ოცნება“ გასტრონომიის ეროვნულ სააგენტოს ქმნის. შესაბამისი გადაწყვეტილება მთავრობამ მიიღო.

ირაკლი კობახიძის ხელმოწერილ, 18 ივნისით დათარიღებულ დადგენილებაში წერია, რომ საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − გასტრონომიის ეროვნული სააგენტოს კონტროლს  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო განახორციელებს.

სწორედ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა უნდა დანიშნოს გასტრონომიის ეროვნული სააგენტოს უფროსი და დაამტკიცოს სააგენტოს დებულება.

რა თანხა დაუჯდება ბიუჯეტს ახალი სააგენტოს და მისი თანამშრომლების შენახვა, ამის შესახებ ინფორმაცია ჯერჯერობით საჯარო არაა.

დადგენილების მიხედვით, ფინანსთა სამინისტრომ,  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წინადადების საფუძველზე, უნდა უზრუნველყოს „საქართველოს 2026 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებულ საბიუჯეტო კლასიფიკაციაში შესაბამისი პროგრამული კოდის დამატება.

დადგენილება 20 ივლისიდან ამოქმედდება.

 

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