„თვეში 1500 ლარის წამალი სჭირდება, რომ ისუნთქოს“ – მარიამის დედა დახმარებას ითხოვს

07.03.2026 •
„თვეში 1500 ლარის წამალი სჭირდება, რომ ისუნთქოს“ – მარიამის დედა დახმარებას ითხოვს
„მარიამი რომ გადარჩეს და სუნთქვა შეძლოს, თვეში მინიმუმ 1500 ლარის მედიკამენტი გვჭირდება. მთავრობა არაფერში არ გვეხმარება, იქნებ თქვენ, ადამიანები დაგვეხმაროთ,“ – ამბობს „ბათუმელებთან“ თამუნა ჭეიშვილი. იგი 1 წლის და 3 თვის მარიამის დედაა.

თამუნა გვიყვება, რომ მარიამი თანდაყოლილი გულის მანკით დაიბადა, უკვე სამი ოპერაცია ჩაუტარდა და პერიოდულად ჟანგბადის აპარატის გამოყენება სჭირდება, ბავშვმა სუნთქვა რომ შეძლოს.

„ამ წლის ნოემბრამდე მარიამმა უნდა მიიღოს ორი წამალი, ერთის გამოწერა 425 დოლარი ჯდება, მეორე ჩვენს აფთიქებშიც არის და 204 ლარი ღირს, ნოემბერში გვეტყვიან, როგორ გაგრძელდება მკურნალობა,“ – ამბობს თამუნა ჭეიშვილი, – „მედიკამენტები ჩვენით უნდა ვიყიდოთ, სახელმწიფო არ გვეხმარება. მარიამს ორი ოპერაცია აქ ჩაუტარდა, მესამე კი, თურქეთში. თურქეთში ოპერაციაც არ დაგვიფინანსეს. სმს მომივიდა ტელეფონზე, არ ვაფინანსებთო და მიზეზი აღარ გამირკვევია, რატომ თქვეს უარი. ალბათ მეტყოდნენ, რომ აქაც ტარდება ოპერაცია, მაგრამ აქ შედეგი ვერ ვნახეთ. ხალხის დახმარებით წავიყვანეთ მარიამი თურქეთში.

სახელმწიფომ მანამდე დაგვიფინანსა ოპერაცია, მაგრამ მხოლოდ ბავშვის ექიმთან ერთი მიყვანა და ანალიზები 330 ლარი ჯდება,“ – გვიყვება თამუნა ჭეიშვილი.

თურქეთში, სამედიცინო კლინიკა „მედიპოლის“ მიერ გაცემული სამედიცინო ცნობით, მარიმს გულის თანდაყოლილი დაავადება აქვს, ჟანგბადის დაბალი შემცველობით. ეს ცნობა 2026 წლის 27 იანვარსაა გაცემული.

თამუნა ჭეიშვილის ოჯახი რუსთავში ცხოვრობს.

„უფროსი გოგო მყავს, ლიზი, მას თვალზე აქვს პრობლემა და ცალი ფეხი მოკლე აქვს. შესაბამისი მკურნალობა სჭირდება… მე ვეღარ ვმუშაობ, დედაც მოსავლელია. ჩემი მეუღლე მუშაობს პროფილაქტიკაში — თუ სამუშაოა, დღეში 30 ლარს უხდიან. აგროვებს, რომ ქირა მაინც გადავიხადოთ. 3 წელია ქირაში ვცხოვრობთ.

ყოველდღე იმ ფიქრით ვიღვიძებ, როგორ შევძლო, რომ ჩემს შვილებს არაფერი მოაკლდეთ, მაგრამ ძალა აღარ მყოფნის. ყველაზე მტკივნეული ის არის, როცა შრომა გინდა, მაგრამ ვერ ახერხებ, დახმარებას ითხოვ და კარს გიხურავენ… კეთილი ადამიანების იმედი ისევ მაქვს, სახელმწიფო ვალდებულია მოგვხედოს,“ – აღნიშნა „ბათუმელებთან“ თამუნა ჭეიშვილმა.

მარიამ წიკლაურის დახმარება შესაძლებელია მითითებულ ანგარიშებზე:

#GE82TB7205945064300103
თბს ბანკი

#GE55BG0000000604697723
საქარველოს ბანკი

#GE46LB0711160453922001
ლიბერთი ბანკი

მიმღები – მარიამის დეიდა თეონა ბერელიძე. საკონტაქტო 591-118-609

🌍Paypal-ით # საზღვარგარეთიდან ჩარიცხვა შეგიძლიათ
teko.berelidze@gmail.com

