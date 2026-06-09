ბათუმში, კლინიკაში გარდაცვლილი ბავშვის საქმეზე გამოძიება დაიწყო

ბათუმში, იაშვილის კლინიკაში, 13 წლის ლუკა ჩხიკვიშვილის გარდაცვალების ფაქტზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 116-ე მუხლით მიმდინარეობს, რაც სიცოცხლის გაუფრთხილებლობით მოსპობას გულისხმობს.
ლუკა ჩხიკვიშვილი გუშინ კლინიკაში ხელის მოტეხილობით შეიყვანეს, თუმცა ის ოპერაციამდე გარდაიცვალა. ოჯახის წევრების თქმით, ბავშვის გარდაცვალება ნარკოზის დიდმა დოზამ გამოიწვია. „ან მეტი მისცა [ნარკოზი] ან ჩქარა გაუკეთა“, – ამბობს გარდაცვლილი ბავშვის ოჯახის ერთ-ერთი წევრი „ტვ პირველთან.
შემთხვევა 8 ივნისს, ბათუმში მდებარე იაშვილის სახელობის ბათუმის დედათა და ბავშვთა ცენტრალური ჰოსპიტალში მოხდა. ჰოსპიტალს ამ დრომდე არ გაუკეთებია ოფიციალური კომენტარი.
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მთავარ ფოტოზე: გარდაცვლილი ბავშვის სახლი. სქრინი „ტვ პირველის“ კადრიდან.