სასულიერო პირები საჯარო სკოლებში კლუბებს ხსნიან – განათლების სამინისტრო

განათლების სამინისტრომ „ღირებულებითი განათლების პროგრამაში“ ჩართული სასულიერო პირები და მოსწავლეები მადლობის სიგელებით დააჯილდოვა.
სამინისტროს ინფორმაციით, საპატრიარქოს სასულიერო პირებს 141 სკოლაში 175 კლუბი აქვთ გახსნილი, „სექტემბრიდან კი ისინი ახალ კლუბებს გახსნიან და ამ მიზნით 129 სასულიერო პირი გადამზადდა“, – წერს სამინისტრო.
მათივე ინფორმაციით, კლუბებში 4 375 მოსწავლეა ჩართული.
სამინისტროს განცხადებით, პროგრამაში ჩართული არიან აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და უცხოეთში მცხოვრები ახალგაზრდებიც.
სამინისტროს მტკიცებით, აღნიშნული პროგრამა „ხელს უწყობს მოსწავლეებში პასუხისმგებლობის, პატივისცემის, მოქალაქეობრივი ცნობიერებისა და სამშობლოს სიყვარულის განმტკიცებას“.
___________________
განათლების რეფორმა:
ივანიშვილის „ძალიან ღირებული რჩევების“ შედეგები განათლების რეფორმაში
______________
მთავარი ფოტო: სამინისტროს მიერ დაჯილდოებული სასულიერო პირები.