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სასულიერო პირები საჯარო სკოლებში კლუბებს ხსნიან – განათლების სამინისტრო

15.06.2026
სასულიერო პირები საჯარო სკოლებში კლუბებს ხსნიან – განათლების სამინისტრო
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

განათლების სამინისტრომ „ღირებულებითი განათლების პროგრამაში“ ჩართული სასულიერო პირები და მოსწავლეები მადლობის სიგელებით დააჯილდოვა.

სამინისტროს ინფორმაციით, საპატრიარქოს სასულიერო პირებს 141 სკოლაში 175 კლუბი აქვთ გახსნილი, „სექტემბრიდან კი ისინი ახალ კლუბებს გახსნიან და ამ მიზნით 129 სასულიერო პირი გადამზადდა“, – წერს სამინისტრო.

მათივე ინფორმაციით, კლუბებში 4 375 მოსწავლეა ჩართული.

სამინისტროს განცხადებით, პროგრამაში ჩართული არიან აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და უცხოეთში მცხოვრები ახალგაზრდებიც.

სამინისტროს მტკიცებით, აღნიშნული პროგრამა „ხელს უწყობს მოსწავლეებში პასუხისმგებლობის, პატივისცემის, მოქალაქეობრივი ცნობიერებისა და სამშობლოს სიყვარულის განმტკიცებას“.

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განათლების რეფორმა:

ივანიშვილის „ძალიან ღირებული რჩევების“ შედეგები განათლების რეფორმაში

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მთავარი ფოტო: სამინისტროს მიერ დაჯილდოებული სასულიერო პირები.

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