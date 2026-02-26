ბათუმის მერია გეგმავს სამსახურიდან გაუშვას EU-ს პეტიციის ხელმომწერები – განცხადება

„დამოუკიდებელი პროფესიული კავშირი – კონსტიტუციის 78-ე მუხლი“ ეხმაურება ბათუმის მერიაში დაგეგმილ რეორგანიზაციის პროცესს.
ბათუმის მერია გეგმავს რეორგანიზაციის საბაბით სამსახურიდან გაუშვას საჯარო მოხელეები. უმეტესობა, ვისაც რეორგანიზაცია ეხება, ევროკავშირის მხარდამჭერი პეტიციის ხელმომწერია.
„დამოუკიდებელი პროფესიული კავშირი – კონსტიტუციის 78-ე მუხლი“ სამართლებრივ დახმარებას უწევს იმ საჯარო მოხელეებს, რომლებიც პროფკავშირის წევრები არიან.
„რეორგანიზაციის პროცესი იწვევს სერიოზულ კითხვებს მის მიზნებთან და განხორციელების ფორმებთან დაკავშირებით.
ამის თქმის საფუძველს გვაძლევს ბათუმის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომებზე დამტკიცებული მერიის საშტატო ნუსხა და ბათუმის მერიაში დასაქმებული, ჩვენი პროფესიული კავშირის წევრების მიერ მოწოდებული ინფორმაცია.
ბათუმის მერიის რეორგანიზაციის საკითხს ბათუმის საკრებულომ თებერვალში ორი რიგგარეშე სხდომა მიუძღვნა. მეორე რიგგარეშე სხდომაზე საკრებულომ გამოასწორა „შეცდომა“, ვინაიდან პირველ სხდომაზე დამტკიცებული საშტატო ნუსხით ერთი ხელმომწერი თანამშრომლის შტატის გაუქმება გამორჩა.
ფაქტია, რომ 36 გაუქმებული საშტატო ერთეული, სწორედ იმ თანამშრომლების პოზიციებს მოიცავს, რომლებიც ევროიტეგრაციის პროცესის შეჩერებას განცხადებით გაემიჯნენ ან ღიად გამოხატეს მმართველი პარტიისგან განსხვავებული მოსაზრება.
დღეს ამ თანამშრომელთა დასაქმების საკითხი საკონკურსო კომისიის გადაწყვეტილებაზეა დამოკიდებული.
მიუხედავად იმისა, რომ ბათუმის მერია ცდილობს, მიმდინარე რეორგანიზაცია წარმოაჩინოს უწყების ოპტიმიზაციისა და ეფექტიანი მართვისთვის მნიშვნელოვან ღონისძიებად, პროცესის მიმდინარეობა გვაძლევს საფუძვლიან ვარაუდს, რომ აღნიშნული რეორგანიზაცია წარმოადგენს საჯარო მოსამსახურეთა მიმართ 2024 წლის დეკემბერში დაწყებული რეპრესიების გაგრძელებას.
კიდევ ერთხელ, გვსურს მკაფიოდ დავაფიქსიროთ, რომ მსგავსი ქმედება ეწინააღმდეგება საჯარო სამსახურის ფუნდამენტურ პრინციპებს, მათ შორის პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის, გამოხატვის თავისუფლებისა და დისკრიმინაციის დაუშვებლობის პრინციპებს,“ – ნათქვამია „დამოუკიდებელი პროფესიული კავშირი – კონსტიტუციის 78-ე მუხლის“ განცხადებაში.
პროფკავშირი ბათუმის მერიაში დაგეგმილი რეორგანიზაციის პროცესს უწევს მონიტორინგს. პროფკავშირის განცხადებით, ისინი გამოიყენებენ ყველა სამართლებრივ მექნიზმს, რათა აღნიშნული რეორგანიზაცია კიდევ ერთხელ არ იქცეს საჯარო უყებებიდან კრიტიკული აზრის დევნის ინსტრუმენტად.
„დამოუკიდებელი პროფესიული კავშირი მზად არის თითოეულ დასაქმებულს გაუწიოს სამართლებრივი კონსულტაცია და საჭიროების შემთხვევაში, ჩვენი ორგანიზაციის წევრების შრომითი უფლებები დაიცვას სასამართლოში ან/და სხვა უწყებებში.
ამასთანავე, მოვუწოდებთ ბათუმის მერიაში რეორგანიზაციის ფარგლებში შექმნილი საკონკურსო კომისიის წევრებს, უზრუნველყონ პროცესის გამჭვირვალობა, მიიღონ ობიექტური გადაწყვეტილებები და დაიცვან თითოეული საჯარო მოსამსახურის კონსტიტუციური და შრომითი უფლებები,“ – ნათქვამია პროფკავშირის განცხადებაში.
ბათუმის მერმა გიორგი ცინცაძემ მერიაში კონკურსის გამოცხადების შესახებ ბრძანება 17 თებერვალს გამოსცა, რის მიხედვითაც მერიამ ღია და დახურული კონკურსები გამოაცხადა. მერიის თანამშრომლების თქმით, აუქმებენ იმ შტატებს, ვინც გასულ წელს ირაკლი კობახიძის განცხადებას გაემიჯნა ევროკავშირთან ინტეგრაციის შეჩერებაზე.
მთავარ ფოტოზე: ბათუმის მერი გიორგი ცინცაძე
