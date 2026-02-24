ვის უშვებს სამსახურიდან ბათუმის მერია – შტატს უუქმებენ EU-ს მხარდამჭერი პატიციის ხელმომწერთა უმეტესობას

ბათუმის მერმა გიორგი ცინცაძემ მერიაში კონკურსის გამოცხადების შესახებ ბრძანება 17 თებერვალს გამოსცა, რის მიხედვითაც მერიამ ღია და დახურული კონკურსები გამოაცხადა. მერიის თანამშრომლების თქმით, აუქმებენ იმ შტატებს, ვინც გასულ წელს ირაკლი კობახიძის განცხადებას გაემიჯნა ევროკავშირთან ინტეგრაციის შეჩერებაზე.
წესების თანახმად, დახურული კონკურსში მონაწილეობის მიღება მხოლოდ მოქმედ თანამშრომლებს შეუძლიათ, ღია კონკურსის შემთხვევაში კი განცხადების წარდგენა ყველა მსურველს შეეძლება.
დოკუმენტების მიხედვით, კონკურსი სამეტაპიანია: პირველ ეტაპზე კონკურსით გათვალისწინებულ დოკუმენტებს გადაარჩევენ. მეორე ეტაპი – ზეპირი დავალებაა, რომელსაც მერიის განმარტებით, საკონკურსო კომისია გაუძღვება, მესამე ეტაპი კი კომისიასთან გასაუბრება იქნება.
საინტერესოა, რომ კონკურსანტებს ზეპირი დავალებით გამოცდიან და არა წერით.
წერითი გამოცდის შემთხვევაში აპლიკანტს მისი გასაჩივრება შეუძლია, რაც უფრო მეტ შესაძლებლობას აძლევს ამტკიცოს, რომ კომპეტენტურია.
რეორგანიზაციის ფარგლებში ბათუმის მერიამ რამდენიმე განყოფილება გააერთიანა. გარდა ამისა, შეცვალეს სპეციალისტების კატეგორიები. მაგალითად, თუ სამსახურში მუშაობდა მეორე კატეგორიის ორი სპეციალისტი, რიგ შემთხვევებში კატეგორია პირველამდე გაზარდეს. შედეგად მეორე კატეგორიის მოქმედი თანამშრომლების შტატი გაუქმდა.
რიგ შემთხვევებში დახურული კონკურსები გამოაცხადეს, ანუ კონკურსანტებს შეეძლებათ იგივე განყოფილებებში არსებული თანამდებობების დასაკავებლად იბრძოლონ. თუმცა აქ კიდევ სხვა პრობლემები ჩნდება, მაგალითად ის, რომ საკუთარ თანამშრომელს უპირისპირდები.
მერიის თანამშრომლები პირად საუბარში ვარაუდობენ, პეტიციის ხელმომწერ თანამშრომელთაგან ვინ შეიძლება გადაურჩეს სამსახურის დაკარგვას – ისინი, ვისაც 3 წლამდე შვილები ჰყავთ ან ახლა არიან დეკრეტულ შვებულებაში.
„მერიას რეორგანიზაცია-რესტრუქტურიზაციის საქმე ისე მიჰყავს, მკაფიოდ რომ არ გამოჩნდეს – ჩვენ ხელმომწერებს რომ გვეხება ეს პროცესი. თუმცა, არიან ისეთებიც, ვისაც ხელი არ მოუწერია, მაგრამ მათი განწყობა კრიტიკული იყო და ალბათ ეს დაინახეს. რეორგანიზაცია შეახეს მათაც“, – ამბობენ მერიის თანამშრომლები.
ერთ-ერთი თანამშრომლის თქმით, ამ დრომდე იმედს იტოვებდა, რომ მერია პეტიციის ხელმომწერებს მიზანში არ ამოიღებდა – „თუნდაც იმის გამო, რომ არავის ეთქვა, ეს ადამიანები ევროპას ირჩევენ და ამის გამო რომ დაისაჯესო. მაგრამ როცა მერიამ ერთი გაპარული შტატის გამო საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა ჩაანიშვნინა, დავრწმუნდი, რომ ამ გზით მიდიან. ალბათ დავალებაა.“
საქმე ისაა, რომ თებერვალში ბათუმის საკრებულომ ორი რიგგარეშე სხდომა ჩანიშნა. ასეთი სხდომის გამართვის შესაძლებლობა საკრებულოს მაშინ აქვს, თუ რომელიმე საკითხი სასწრაფოდ არის დასამტკიცებელი და რიგით სხდომამდე ვერ მოიცდის.
18 თებერვალს რიგგარეშე სხდომაზე ბათუმის მერიის პოლიტიკური თანამდებობის პირების და პროფესიული საჯარო მოხელეების თანამდებობრივი სარგოების და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ დადგენილებაში ცვლილება შეიტანეს. ამ ცვლილების მიხედვით, მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამსახურის სპორტის განყოფილებაში თანამდებობების გადანაწილება დააზუსტეს და ერთი სპეციალისტის ადგილი გააუქმეს.
ჩვენი რესპონდენტის თქმით, რომელიც ჯერ კიდევ მერიის თანამშრომელია, ეს ცვლილება პეტიციის ხელმომწერ თანამშრომელს შეახეს: „გაეპარათ და გაასწორეს.“
საინტერესო დეტალია იცის, რომ რიგგარეშე სხდომის ჩატარების შემდეგ საკრებულომ კიდევ ერთი სხდომა ჩანიშნა, ამჯერადაც რიგგარეშე, სულ 2 საკითხით. რატომ არ ჩატარდა რიგითი სხდომა თებერვალში რეგლამენტის შესაბამისად და რატომ არის მეორე სხდომაც რიგგარეშე, რომელი საკითხი იყო სასწრაფოდ გადასაწყვეტი? – ამის შესახებ უფრო მეტი დეტალი საკრებულოს სხდომაზე გახდება ცნობილი.
ვინ დატოვებს სამსახურს და ვინ შეინარჩუნებს, გამართლდება თუ არა ვერსიები, რომლებიც ბათუმის მერიის თანამშრომლებს პეტიციასთან დაკავშირებით აქვთ? – მერიაში რეორგანიზაციის პროცესს „ბათუმელები“ დეტალურად დააკვირდება და გამოაქვეყნებს.