ინსულინი, რომელსაც „ნოვო ნორდისკი“ აწარმოებს, ქვეყანაში აღარ შემოდის – მიხეილ სარჯველაძე

„ქართული ოცნების“ ჯანდაცვის მინისტრმა მიხეილ სარჯველაძემ დღეს, 6 ნოემბერს, კომენტარი გააკეთა ინსულინის დეფიციტთან დაკავშირებით, რომლის შესახებაც მოქალაქეები აქტიურად წერდნენ ფეისბუქში.
მაგალითად, ერთ-ერთი მშობელი გუშინ წერდა, რომ ინსულინი, რომელსაც მისი შვილი მოიხმარს, ქვეყანაში არ არის შემოტანილი და ამის შესახებ ჯანდაცვის სამინისტრომაც გვაცნობა.
„ოცნების“ მინისტრი მიხეილ სარჯველაძე აღიარებს, რომ ინსულინი, რომელსაც დანიური კომპანია „ნოვო ნორდისკი“ აწარმოებს, ქვეყანაში არ შემოუტანიათ.
მისი თქმით, დეფიციტის მიზეზი ის არის, რომ კომპანიამ ხელშეკრულების პირობები დაარღვია და მედიკამენტი, რომელსაც ბევრი პაციენტი მოიხმარს საქართველოში, არ მოგვაწოდა.
„3 ნოემბერს უნდა ჩამოსულიყო მედიკამენტი, მაგრამ სამწუხაროდ არ შესრულდა ეს პირობა. ამიტომ, მარაგები ამოწურვის პირასაა“ – ამბობს მიხეილ სარჯველაძე.
ამის მიუხედავად, მიხეილ სარჯველაძე მოქალაქეებს ადანაშაულებს მცდარი ინფორმაციის გავრცელებაში.
„მცდარი ინფორმაცია გავრცელდა დიაბეტის მართვის პროგრამასთან დაკავშირებით, დიაბეტის მქონე პაციენტები და მათ შორის ბავშვები სრულად არიან უზრუნველყოფილი ფრანგული კომპანიის „სანოფე ავენტისის“ წარმოებული ინსულინით და ამ თვალსაზრისით რაიმე პრობლემა არ არსებობს.
ხაზგასმით აღვნიშნავ, რომ ამ საშუალების რაიმე შეფერხების რისკი პაციენტების უზრუნველყოფაში არ შექმნილა, არც დღეს არსებობს და არც შეიქმნება ახლო მომავალში“ – თქვა სარჯველაძემ.
მისი თქმით, მცდარი ინფორმაციის გავრცელება გამოიწვია იმან, რომ მომხმარებლები უპირატესობას ანიჭებენ „ნოვო ნორდისკის“ მიერ წარმოებულ ინსულინს და ამ მედიკამენტის მიწოდებაზეა შექმნილი პრობლემა.
„ამ დანიურ კომპანიასთან წელს, 14 აპრილის ხელშეკრულება გვაკავშირებს, სამწუხაროდ კომპანიამ პირველ ჯერზეც, ყოველგვარი ახსნის გარეშე დაარღვია ხელშეკრულება და მოგვაწოდა დაგეგმილთან შედარებით ბევრად ნაკლები პრეპარატი და ისიც დაგვიანებით.
დღემდე მათი მხრიდან ეს ვალდებულება შეუსრულებელია. მათ მიერ შემოთავაზებულ ყველა ვარიანტს განვიხილავდით, თუმცა ეს კომპანია დღემდე უხეშად არღვევს ნაკისრ ვალდებულებებს.
ჩავთვალეთ, რომ ეს შეიძლება ყოფილიყო მენეჯმენტის დაბალი რგოლის მიზეზით გამოწვეული, რადგან ისინი უფრო ხშირად „ოზემპიკის“ რეალიზაციით არიან დაკავებული, ამიტომ კომუნიკაცია გვქონდა კომპანიის მაღალი რგოლის ხელმძღვანელობასთანაც, პირადად გავემგზავრე და შევხვდი მათ ოქტომბერში და დაგვპირდნენ, რომ ნოემბრის დასაწყისში მოხდებოდა მარაგის შევსება, დღესაც იწერებიან და ამბობენ, რომ მოხდება დარჩენილი რაოდენობის მოწოდება. თუმცა, პირობას არ ასრულებენ.
ჩვენ ვითვალისწინებთ მათი პროდუქციის მიმართ ტიპი 1 დიაბეტის მქონე პაციენტების კეთილგანწყობას და ამიტომ ვცდილობთ არ მივიღოთ რაიმე ხისტი გადაწყვეტილება.
თუმცა დღეს საქართველოში არც ერთი ბავშვი არ არის დარჩენილი ინსულინის გარეშე, როგორც ამის წარმოჩენას ცდილობენ ზოგიერთები. რისკიც კი გამოირიცხება ასეთი.
მიუხედავად იმისა, რომ ამის შესახებ ინფორმირებული არიან მშობლები და „სანოფის“ მედიკამენტზე ხელმისაწვდომობის რისკი არ ემუქრებათ. მედიკამენტის ჩანაცვლებასთან დაკავშირებით ყველა ექიმი მზად არის ჩაერთოს მართვაში და იციან, რომ საუბარია მაღალი ხარისხის მედიკამენტზე. ამის მიუხედავად ზოგიერთი მათგანი ამბობს, რომ ინსულინის მიწოდება შეწყვიტა სახელმწიფომ.
ეს არის დეზინფორმაცია“ – განაცხადა მიხეილ სარჯველაძემ.
მისი თქმით, თუ ვინმეს დასჭირდება ექიმის კონსულტაცია მედიკამენტის ცვლილებასთან დაკავშირებით, ამისთვისაც სახელმწიფო წინასწარ მომზადებულია. „არავის მსგავსი პრობლემა არ შეექმნება“ – ამბობს ის.
„ბათუმელებმა“ ჯანდაცვის სამინისტროს ასევე ჰკითხა, შემოიტანეს თუ არა მედიკამენტი „პრეგაბალინი“, რომელიც ძლიერი ტკივილგამაყუჩებელია, თუმცა საკითხის არაერთგზის დასმის მიუხედავად, ჯანდაცვის სამინისტრომ ამ კითხვაზე არ გვიპასუხა.
აღნიშნული მედიკამენტი რომ დიდი ხანია არ შემოუტანიათ ქვეყანაში, ამის შესახებ თავად პაციენტი მოგვიყვა, რომელიც ამბობდა, რომ საშინელი ტკივილისგან იტანჯებოდა იმის გამო, რომ მისთვის აუცილებელ მედიკამენტს ვეღარ იღებდა.
დღევანდელ კომენტარში კი მიხეილ სარჯველაძე ამ თემას ზოგადად შეეხო.
„გარკვეულ მედიკამენტებზე არსებობდა დეფიციტი, ამის მიუხედავად ყველა ეს პრობლემა გადაწყვეტის რეჟიმშია და არ დარჩენილა პრობლემა, რომელიც მიუხედავია და ამ მხრივ რაიმე ნაკლოვანებას ადგილი არ აქვს“ – თქვა მან.