მთავარი,სიახლეები

სასამართლო იწყებს სტუდენტ მეგი დიასამიძის საქმის განხილვას

28.10.2025 •
სასამართლო იწყებს სტუდენტ მეგი დიასამიძის საქმის განხილვას
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

დღეს, 28 ოქტომბერს, თბილისის საქალაქო სასამართლოს არსებითად განსახილველად გადაეცა 23 წლის სტუდენტის, მეგი დიასამიძის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე.

მეგი დიასამიძეს პროკურატურა 9 სექტემბერს კახა კალაძის საარჩევნო შტაბთან კალაძისა და პარტიის გამოსახულებების დაზიანებას ედავება, ბანერზე გაკეთებული წარწერისთვის – „რუსული ოცნება“. 

პარტიისთვის მიყენებულმა ზიანმა მთელი 380 ლარი შეადგინა. წარწერა სველი ხელსაწმენდით რამდენიმე წუთში მოაშორეს, თუმცა პროკურატურის მიერ ჩატარებული ექსპერტიზა ამტკიცებს, რომ მეგი დიასამიძემ „წარუშლელი“ ზიანი მიაყენა სხვის ქონებას.

დღეს, 28 ოქტომბერს, წინასასამართლო სხდომა შედგა, რომელიც მოსამართლე ლელა კალიჩენკომ წარმართა. იმსჯელეს მხარეთა მტკიცებულებების დასაშვებობაზე. უნდა მიეღო თუ არა სასამართლოს საქმე არსებითად განსახილველად.

მოსამართლე კალიჩენკოს თქმით „სამართლებრივი დევნის შეწყვეტის სამართლებრივი საფუძველი არ არსებობს“.

მეგი დიასამიძე გირაოთია გათავისუფლებული და მუხლი, რომლითაც მას ედავებიან, ითვალისწინებს სხვადასხვა სიმძიმის სასჯელს, ჯარიმიდან დაწყებული, საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის თუ შინაპატიმრობის ჩათვლით, 5-წლიან პატიმრობამდე.

მეგი დიასამიძე ბათუმისკენ მომავალი, ლანჩხუთთან აიყვანეს და თბილისში ზურგს უკან ბორკილებით გაკრული ხელებით ჩაიყვანეს. ის თავს დამნაშავედ არ ცნობს.

საქმის არსებითი განხილვა 11 ნოემბერს, 13 საათზე დაიწყება.

ამავე თემაზე:

“9 საათი ზურგს უკან ხელებშეკრული ატარეს” – ადვოკატი დაკავებული მეგი დიასამიძის შესახებ

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
„ვინც მამა დოროთეს იბარებს, ესე იგი გვიბარებს ჩვენც“ – არქიმანდრიტი შიო კვარაცხელია
„ვინც მამა დოროთეს იბარებს, ესე იგი გვიბარებს ჩვენც“ – არქიმანდრიტი შიო კვარაცხელია
ზიანი 400 ლარია? – ციხეში, მილიონების მითვისებაში ბრალდებული – გარეთ! – „ოცნების“ სამართალი
ზიანი 400 ლარია? – ციხეში, მილიონების მითვისებაში ბრალდებული – გარეთ! – „ოცნების“ სამართალი
შსს 1 მილიონად იყიდის სკანერებს თითისა და ხელისგულის ანაბეჭდების ამოსაცნობად
შსს 1 მილიონად იყიდის სკანერებს თითისა და ხელისგულის ანაბეჭდების ამოსაცნობად
„თავისუფლების მოედნის“ 10 ნაბიჯი რეჟიმის დასამარცხებლად – „მოვიწვევთ სამოქალაქო ყრილობას“
„თავისუფლების მოედნის“ 10 ნაბიჯი რეჟიმის დასამარცხებლად – „მოვიწვევთ სამოქალაქო ყრილობას“

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 12 იანვარი

9 დაღუპული რუსეთის თავდასხმის შედეგად – უკრაინის ქალაქ კრივოი როგში გლოვის დღე გამოცხადდა

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 11 აგვისტო

სასამართლო იწყებს სტუდენტ მეგი დიასამიძის საქმის განხილვას 28.10.2025
სასამართლო იწყებს სტუდენტ მეგი დიასამიძის საქმის განხილვას
21 Individuals Charged in Case Involving Embezzlement of Rural Development Agency Grants 28.10.2025
21 Individuals Charged in Case Involving Embezzlement of Rural Development Agency Grants
„ბიაფი“ ბათუმში 12-17 დეკემბერს ჩატარდება, ჟიურისა და საკონკურსო პროგრამის გარეშე 28.10.2025
„ბიაფი“ ბათუმში 12-17 დეკემბერს ჩატარდება, ჟიურისა და საკონკურსო პროგრამის გარეშე
24 მლნ ლარის შესყიდვები ახალციხის საკრებულოს წევრებს და მათ ნათესავებს – „გამჭვირვალობა“ 28.10.2025
24 მლნ ლარის შესყიდვები ახალციხის საკრებულოს წევრებს და მათ ნათესავებს – „გამჭვირვალობა“
„ვინც მამა დოროთეს იბარებს, ესე იგი გვიბარებს ჩვენც“ – არქიმანდრიტი შიო კვარაცხელია 28.10.2025
„ვინც მამა დოროთეს იბარებს, ესე იგი გვიბარებს ჩვენც“ – არქიმანდრიტი შიო კვარაცხელია
„ნინო დათაშვილის ჯანმრთელობა მკვეთრად გაუარესდა“ – PHR 28.10.2025
„ნინო დათაშვილის ჯანმრთელობა მკვეთრად გაუარესდა“ – PHR