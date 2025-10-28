სასამართლო იწყებს სტუდენტ მეგი დიასამიძის საქმის განხილვას

დღეს, 28 ოქტომბერს, თბილისის საქალაქო სასამართლოს არსებითად განსახილველად გადაეცა 23 წლის სტუდენტის, მეგი დიასამიძის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე.
მეგი დიასამიძეს პროკურატურა 9 სექტემბერს კახა კალაძის საარჩევნო შტაბთან კალაძისა და პარტიის გამოსახულებების დაზიანებას ედავება, ბანერზე გაკეთებული წარწერისთვის – „რუსული ოცნება“.
პარტიისთვის მიყენებულმა ზიანმა მთელი 380 ლარი შეადგინა. წარწერა სველი ხელსაწმენდით რამდენიმე წუთში მოაშორეს, თუმცა პროკურატურის მიერ ჩატარებული ექსპერტიზა ამტკიცებს, რომ მეგი დიასამიძემ „წარუშლელი“ ზიანი მიაყენა სხვის ქონებას.
დღეს, 28 ოქტომბერს, წინასასამართლო სხდომა შედგა, რომელიც მოსამართლე ლელა კალიჩენკომ წარმართა. იმსჯელეს მხარეთა მტკიცებულებების დასაშვებობაზე. უნდა მიეღო თუ არა სასამართლოს საქმე არსებითად განსახილველად.
მოსამართლე კალიჩენკოს თქმით „სამართლებრივი დევნის შეწყვეტის სამართლებრივი საფუძველი არ არსებობს“.
მეგი დიასამიძე გირაოთია გათავისუფლებული და მუხლი, რომლითაც მას ედავებიან, ითვალისწინებს სხვადასხვა სიმძიმის სასჯელს, ჯარიმიდან დაწყებული, საზოგადოებისათვის სასარგებლო შრომის თუ შინაპატიმრობის ჩათვლით, 5-წლიან პატიმრობამდე.
მეგი დიასამიძე ბათუმისკენ მომავალი, ლანჩხუთთან აიყვანეს და თბილისში ზურგს უკან ბორკილებით გაკრული ხელებით ჩაიყვანეს. ის თავს დამნაშავედ არ ცნობს.
საქმის არსებითი განხილვა 11 ნოემბერს, 13 საათზე დაიწყება.
