უფასო სკრინინგი ბათუმში შშმ ქალებისთვის, გოგონებისთვის და შშმ პირთა დედებისთვის

10 – 11 ოქტომბერს ორგანიზაცია„შშმ ქალთა ალიანსი“, ძუძუს კიბოსთან ბრძოლის კამპანიის ფარგლებში, კლინიკა „მედფემთან“ თანამშრომლობით, მკერდისა და საშვილოსნოს ყელის კიბოს უფასო სკრინინგს სთავაზობს შშმ ქალებს, შშმ გოგონებს და შშმ პირთა დედებს.
სკრინინგის მიზანია ჯანმრთელობის შენარჩუნება, ადრეული დიაგნოსტიკა და ქალთა გაძლიერება.
დამატებითი ინფორმაციისთვის და რეგისტრაციისთვის შეავსეთ ბმული უფასო სკრინინგი შშმ ქალებისთვის, გოგონებისთვის და შშმ პირთა დედებისთვის.
ადგილების რაოდენობა შეზღუდულია – რეგისტრაცია სავალდებულოა. შესავსებად გახსენით სარეგისტრაციო ბმული.
„შშმ ქალთა ალიანსი“ არის შშმ პირების მიერ დაფუძნებული და მართული, შშმ პირებისა და მათი ოჯახის წევრების უფლებადამცველი, არაკომერციული ორგანიზაცია, რომლის მიზანია შშმ ქალთა უფლებების დაცვა, დასაქმების ხელშეწყობა და გაძლიერება.