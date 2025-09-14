რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 14 სექტემბერი

- ცოცხალი ძალა – დაახლოებით 1 094 610 ადამიანი [გასულ დღე-ღამეში +880]
- ტანკი – 11 184 ერთეული [+3]
- ჯავშანტექნიკა – 23 267 ერთეული [+0]
- საარტილერიო სისტემა – 32 749 ერთეული [+42]
- MLRS – 1 487 ერთეული [+1]
- საზენიტო საბრძოლო სისტემა – 1 217 ერთეული [+0]
- თვითმფრინავი – 422 ერთეული [+0]
- ვერტმფრენი – 341 ერთეული [+0]
- უპილოტო საფრენი აპარატის ოპერატიულ-ტაქტიკური დონე – 59 086 ერთეული [+261]
- ფრთოსანი რაკეტა [ჩამოაგდეს] – 3 718 ერთეული [+0]
- გემი/ნავი – 28 ერთეული [+0]
- წყალქვეშა ნავი – 1 ერთეული [+0]
- მანქანები და საწვავის ავზები – 61 614 ერთეული [+102]
- სპეცტექნიკა – 3 964 ერთეული [+0]
უკრაინის გენერალური შტაბის განცხადებით, საომარი მოქმედებების მაღალი ინტენსივობის გამო მონაცემები იცვლება.
უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ინფორმაცია ჯერ არ განუახლებია რუსეთს.
რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს მიერ გავრცელებული მონაცემებით, ომის დაწყებიდან 2025 წლის 13 სექტემბრამდე პერიოდში სულ განადგურებულია უკრაინის:
- 667 თვითმფრინავი
- 283 ვერტმფრენი
- 83 708 უპილოტო საფრენი აპარატი
- 628 საზენიტო სარაკეტო სისტემა
- 25 079 ტანკი და სხვა ჯავშანტექნიკა
- 1 591 მრავალჯერადი სარაკეტო გამშვები
- 29 527 საველე არტილერია და ნაღმმტყორცნი
- 41 677 სპეციალური სამხედრო მანქანა
რუსეთის თავდაცვა, ამ მონაცემებთან ერთად, უკრაინის არმიის ცოცხალი ძალის დანაკარგების შესახებ სტატისტიკას არ აქვეყნებს.
ეს ის მონაცემებია, რომელსაც უკრაინა და რუსეთი ოფიციალურად ავრცელებენ, თუმცა ომის პირობებში შეუძლებელია ზუსტად გადამოწმება, რამდენად შეესაბამება მხარეების მიერ გავრცელებული ინფორმაცია დანაკარგების შესახებ რეალურ რიცხვებს.
რუსეთი უკრაინაში 2022 წლის 24 თებერვალს გამთენიისას შეიჭრა და სრულმასშტაბიანი ომი დაიწყო.
