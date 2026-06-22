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რუსული დრონები ოდესასთან ტვირთმზიდ გემებს დაესხნენ თავს – დაიღუპა მეზღვაური

22.06.2026
რუსული დრონები ოდესასთან ტვირთმზიდ გემებს დაესხნენ თავს – დაიღუპა მეზღვაური
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

22 ივნისს, ღამით, რუსეთის შეიარაღებულმა ძალებმა ოდესის ოლქის პორტებისკენ მიმავალ სამ სამოქალაქო გემს შეუტიეს – დაიღუპა ერთი მეზღვაური.

ოდესის სამხარეო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ოლეგ კიპერი ტელეგრამზე წერს, რომ რუსეთის უპილოტო საფრენი აპარატების თავდასხმების შედეგად დაზიანდა სამი სამოქალაქო სავაჭრო გემი.

მისივე განცხადების თანახმად, ერთ-ერთი დარტყმა პანამის დროშის ქვეშ მცურავ მშრალი ტვირთმზიდ გემზე განხორციელდა. გემზე ხანძარი გაჩნდა და ეკიპაჟის ევაკუაცია გახდა საჭირო. თავდასხმის შედეგად, ეკიპაჟის წევრი – მზარეული, ეგვიპტის მოქალაქე – დაიღუპა.

გემიდან განხორციელდა 8 მეზღვაურის ევაკუაცია, მათ შორის არიან თურქეთისა და ინდოეთის მოქალაქეები.

22 ივნისს რუსეთმა ასევე შეუტია პალაუს და ბელიზის დროშის ქვეშ მცურავ ორ სამოქალაქო გემს. მსხვერპლი არ ყოფილა.

 

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