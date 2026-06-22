რუსული დრონები ოდესასთან ტვირთმზიდ გემებს დაესხნენ თავს – დაიღუპა მეზღვაური

22 ივნისს, ღამით, რუსეთის შეიარაღებულმა ძალებმა ოდესის ოლქის პორტებისკენ მიმავალ სამ სამოქალაქო გემს შეუტიეს – დაიღუპა ერთი მეზღვაური.
ოდესის სამხარეო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ოლეგ კიპერი ტელეგრამზე წერს, რომ რუსეთის უპილოტო საფრენი აპარატების თავდასხმების შედეგად დაზიანდა სამი სამოქალაქო სავაჭრო გემი.
მისივე განცხადების თანახმად, ერთ-ერთი დარტყმა პანამის დროშის ქვეშ მცურავ მშრალი ტვირთმზიდ გემზე განხორციელდა. გემზე ხანძარი გაჩნდა და ეკიპაჟის ევაკუაცია გახდა საჭირო. თავდასხმის შედეგად, ეკიპაჟის წევრი – მზარეული, ეგვიპტის მოქალაქე – დაიღუპა.
გემიდან განხორციელდა 8 მეზღვაურის ევაკუაცია, მათ შორის არიან თურქეთისა და ინდოეთის მოქალაქეები.
22 ივნისს რუსეთმა ასევე შეუტია პალაუს და ბელიზის დროშის ქვეშ მცურავ ორ სამოქალაქო გემს. მსხვერპლი არ ყოფილა.