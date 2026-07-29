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აჭარის უმაღლესი საბჭო კიდევ 4 ახალ ჯიპს ყიდულობს

29.07.2026
აჭარის უმაღლესი საბჭო კიდევ 4 ახალ ჯიპს ყიდულობს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

2026 წლის იანვარში შეძენილი Chery Tiggo 7-ების შემდეგ, აჭარის უმაღლესმა საბჭომ ამჯერად ტენდერი 4 ერთეული მაღალი გამავლობის მსუბუქ ავტომანქანაზე გამოაცხადა, სადაც ტექნიკური მოთხოვნები უფრო მკაცრი, ღირებულება კი – მეტია.

შესყიდვის სატენდერო ფასი ჯამში 366 ათას 788 ლარია, ანუ 1 ავტომანქანის შესყიდვის სავარაუდო ღირებულებაა 91 ათას 697 ლარი.

სატენდერო დოკუმენტებიდან

ამ ტექნიკური მახასიათებლების გარდა, უმაღლესი საბჭოს დოკუმენტებში აღნიშნულია, რომ „შემოთავაზებული ავტომობილი არის ახალი, არაუადრეს 2026 წლის გამოშვების, მარცხენა საჭიანი, ექსპლუატაციაში არმყოფი [გარბენი არაუმეტეს 500 კმ], ნივთობრივად და უფლებრივად უნაკლო და განბაჟებული.

პრეტენდენტი წინადადების ფასში [შემდგომში ხელშეკრულება] ითვალისწინებს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ყველა სახის გადასახადს, მოსაკრებლის ჩათვლით, მათ შორის, განბაჟებისა და სახელმწიფო რეგისტრაციის [შემსყიდველზე გადაფორმებისა და სტანდარტული ფასის სახელმწიფო სანომრე ნიშნების ჩათვლით] ხარჯს.

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მიწოდება განხორციელდება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 210 დღის განმავლობაში“.

ტენდერში წინადადებების მიღება 2026 წლის 7 აგვისტოს დაიწყება და 10 აგვისტოს დასრულდება.

უმაღლესმა საბჭომ მეორე კლასის მაღალი გამავლობის 4 ავტომანქანა მიმდინარე წლის იანვარშიც იყიდა ჯამში 218 ათას ლარად.

კორექტირებული მიღება-ჩაბარების აქტის მიხედვით „შპს „სენა ავტო“-ს მიერ 2026 წლის 9 იანვარს [უმაღლესი საბჭოსთვის] მოწოდებული იქნა 4 ერთეული II კლასის მაღალი გამავლობის მსუბუქი ავტომობილი [CHERY TIGGO 7, მწარმოებელი კომპანია: Chery Automobile Co. Ltd., გამოშვების წელი: 2025] ღირებულებით 218 000 ლარი [ერთეულის ღირებულება: 54 500 ლარი]“.

„სენა ავტოს“ მიერ უმაღლესი საბჭოსთვის შეთავაზებული ავტომანქანის ფოტო / წყარო: ტენდერის ტექნიკური დოკუმენტაცია

ამ ავტომობილების შესყიდვაზე უმაღლეს საბჭოს ტენდერი 2025 წლის ოქტომბერში ჰქონდა გამოცხადებული, სადაც შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 289 760 ლარი იყო.

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