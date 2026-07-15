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300-ნაჭრიანი ტორტი, ლურჯი ხალიჩა – რაში დაიხარჯება 56 350 ლარი

15.07.2026
300-ნაჭრიანი ტორტი, ლურჯი ხალიჩა – რაში დაიხარჯება 56 350 ლარი
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

300-ნაჭრიანი ტორტი და ტორტის გაჭრის ცერემონია, ლურჯი ხალიჩა, ლედ-ეკრანი, ფოიერვერკები, დეკორაციები და სხვა მომსახურება უნდა გასწიოს ტენდერში გამარჯვებულმა, რომელსაც ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის [ბსუ] კურსდამთავრებულ სტუდენტთა გაცილების ღონისძიების ორგანიზება დაევალება.

მომსახურების შესყიდვაზე ბსუ-მ ტენდერი 56 ათას 350 ლარით გამოაცხადა. 

ტენდერში წინადადებების მიღება 2026 წლის 22 ივლისს დაიწყება და 24 ივლისს დასრულდება.

„მომსახურების გაწევა უნდა განხორციელდეს 1 დღის განმავლობაში, ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2026 წლის 16 აგვისტომდე, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად“, – აღნიშნულია ტენდერში.

ბსუ-ს კურსდამთავრებულ სტუდენტთა გაცილების ღონისძიების ორგანიზატორმა უნდა უზრუნველყოს:

სცენა, ლედ ეკრანი, ღონისძიების გახმოვანება;

ფოტო-ვიდეო გადაღება [დრონით გადაღება, კურსდამთავრებულთა გამოშვების ვიდეოკლიპის დამზადება; ღონისძიების ოფიციალური ნაწილის სრული
ვიდეო ჩანაწერის დამზადება [არაუმეტეს 90 წუთი];

მასშტაბური კულტურულ-გასართობი ღონისძიებების წაყვანის გამოცდილების მქონე წამყვანი [შემსყიდველთან შეთანხმებით], რომელმაც უნდა უზრუნველყოს ღონისძიების ოფიციალური ნაწილის წაყვანა;

მომენტალური ფოტოს ბეჭდვის აპარატის განთავსება – 3 საათის ხანგრძლივობით და მინიმუმ 500 ფოტოს ბეჭდვის შესაძლებლობით. ასევე ღონისძიების დაწყებიდან დასრულებამდე უნდა განხორციელდეს 360 Photo აპარატის განთავსება, რომლითაც სტუდენტები შეძლებენ 360 გრადუსით SLOW MOTION ვიდეოების გადაღებას;

ტორტის დაჭრის ცერემონიის ორგანიზება. ტორტი – 300 ნაჭრიანი, მარციპანის, დიზაინი შეთანხმებით; ერთჯერადი თეფში 500 ცალი, ჩანგალი 500 ცალი; ტორტის შემოტანა გორგოლაჭებიანი სადგამით; დაჭრა-დანაწილებისთვის პერსონალის უზრუნველყოფა;

ტორტის გაჭრის ცერემონიის პარალელურად უნდა განხორციელდეს სცენის ფოიერვერკის-შადრევნის გაშვება სცენის 8 ლოკაციიდან;

პროფესიონალური ფეიერვერკი; სხვადასხვა დეკორაციები: მათ შორის დეკორატიული ჩარჩო ვარსკვლავი და კლასიკური სათვალე, ჰალსტუხი, დეკორაცია –
კურსდამთავრებულის ქუდი;

სერტიფიკატი ჩარჩოში, A4 ფორმატი, 300 გრ. ტილოს ფაქტურა. ბეჭდვა ფერადი 4X0; ჩარჩო – A4 ფორმატის, ოქროსფერი, კედელზე მისამაგრებლით, მასალა – პლასტმასი. ცალი 150;

ხალიჩის ბილიკი – ლურჯი ხალიჩა 1,5 მეტრი სიგანე, 30 მეტრი სიგრძე. 5 მეტრი სიმაღლეზე ლურჯი და თეთრი ქსოვილებით საჩრდილობლის მოწყობა სკამების ტერიტორიაზე, ესკიზის შესაბამისად. ეს ყველაფერი დამკვეთთან შეთანხმებით.“

პირობის მიხედვით მომსახურების გაწევის ადგილია ბათუმი, ნინოშვილის ქ. №35 [ბსუ].

ამასთან, „ღონისძიების დასრულების შემდეგ მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ძალებითა და ხარჯებით განახორციელოს ღონისძიების ფარგლებში მოწყობილი სცენის, დეკორაციების, ხმის, განათებისა და სხვა დროებით დამონტაჟებული კონსტრუქციების/ინვენტარის სრული დემონტაჟი და ღონისძიების ჩატარების ადგილის თავდაპირველ მდგომარეობასთან მაქსიმალურად მიახლოებულ მდგომარეობაში დატოვება.

დემონტაჟის შედეგად წარმოქმნილი ნარჩენების გატანა და ტერიტორიის დასუფთავება ასევე ეკისრება მიმწოდებელს.“

ბსუ-ს კიდევ ერთი ტენდერი აქვს გამოცხადებული „კურსდამთავრებულთათვის მანტიების, საყელოებისა და ქუდების შესყიდვაზე“. ამ ტენდერის ფარგლებში 500-500 ცალ მანტიას, ქუდს და მანტიის საყელოს შეიძენენ. ტენდერი 26 680 ლარით იყო გამოცხადებული და ამ ეტაპზე მიმდინარეობს ხელშეკრულების მომზადება. ბსუ-ს შპს „ჩუდაკი“ მომსახურებას 19 950 ლარად სთავაზობს.

  • მთავარ ფოტოზე – ესკიზები ტენდერიდან

აღსანიშნავია, რომ გასულ, 2025 წელს, ბსუ-მ პირველკურსელებიც დაპატიჟა ტორტზე. მაშინ ტორტი 150-ნაჭრიანი იყო, ღონისძიების ორგანიზებაში კი უნივერსიტეტმა 18 850 ლარი გადაიხადა.

ამ თემაზე:

ბსუ პირველკურსელებს 150-ნაჭრიან ტორტზე რესტორანში ეპატიჟება

 

 

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