53 500 ლარი მორიგი ობიექტების დასანგრევად ბათუმში – მუნიციპალურმა ინსპექციამ ტენდერი გამოაცხადა

02.06.2026
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ბათუმის მერიის მუნიციპალური ინსპექცია ქალაქის ტერიტორიაზე „უსახური სავაჭრო ჯიხურების დემონტაჟს“ აგრძელებს, თუმცა „უნებართვო და უსახური შენობა ნაგებობების დემონტაჟისთვის“ რესურსი არ გააჩნია. აქედან გამომდინარე, შესაბამისი მომსახურების შესყიდვაზე ინსპექციამ 53 500 ლარით ტენდერი გამოაცხადა.

2026 წლის მაისის დასაწყისში ინსპექცია აცხადებდა, რომ „უნებართვო და უსახური შენობა ნაგებობების დემონტაჟი“ 24 საათის განმავლობაში უნდა გაეგრძელებინა, რისთვისაც 15 ივნისამდე, ჯამში, 50 625 ლარის დახარჯვას ტენდერის გარეშე აპირებდა.

„დღეის მდგომარეობით შემსყიდველი ორგანიზაციის ხელთ არსებული რესურსით შეუძლებელია უკანონო ნაგებობების დემონტაჟის განხორციელება. შესასრულებელი სამუშაოების სპეციფიკიდან გამომდინარე, სავალდებულოა დემონტაჟის უსაფრთხოების წესების დაცვით მოთხოვნილი სამუშაოების სრულყოფილი შესრულება. ინსპექციას არ აქვს ტექნიკა [ამწე მექანიზმი, მძიმე სამშენებლო ტექნიკა, და ა.შ.] და არ ჰყავს შესაბამისი პერსონალი დემონტაჟის ღონისძიებების განსახორციელებლად“ – წერდა მაშინ ინსპექცია შესყიდვების სააგენტოს.

გამარტივებულ შესყიდვაზე თანხმობის მიღების ეტაპზე სააგენტომ მუნიციპალურ ინსპექციას გარკვეული დეტალების დაზუსტება-დასაბუთება მოსთხოვა.

„გთხოვთ, ერთი სამუშაო დღის ვადაში დააკონკრეტოთ, თუ როდის დადგა გადაუდებელი აუცილებლობის ვითარება. ამასთან, განმარტეთ, თუ რატომ არის შეუძლებელი გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული პრობლემის აღმოფხვრა ელექტრონული ტენდერის საშუალებით და რატომ უნდა დასრულდეს წინამდებარე მომართვით განსაზღვრული სამუშაოები 2026 წლის 15 ივნისამდე.

ასევე, [კითხვარის სხვადასხვა ველში მითითებული] ინფორმაცია მოიყვანეთ ერთმანეთთან შესაბამისობაში. ასევე განმარტეთ, თუ რის საფუძველზე დადგინდა შესყიდვის ობიექტის ღირებულება…“ – მიწერეს შესყიდვების სააგენტოდან მუნიციპალურ ინსპექციას.

დეტალების დაზუსტების ნაცვლად კი, მუნიციპალურმა ინსპექციამ თავისი განაცხადი სააგენტოდან უკან გაიხმო და მოგვიანებით ტენდერი გამოაცხადა.

აღნიშნულ ტენდერში წინადადებების მიღება 6 ივნისს დაიწყება და 9 ივნისს დასრულდება. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება კი, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ამჯერად 53 500 ლარია.

სადემონტაჟო სამუშაოების მოცულობა ტენდერიდან

„სამუშაოები უნდა განხორციელდეს ეტაპობრივად: ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2026 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.

მიმწოდებელს წერილობით გადაეცემა სამშენებლო ობიექტის კონკრეტული მისამართი.“ – აღნიშნულია ტენდერის პირობებში.

ბათუმის მუნიციპალურ ინსპექციას, პარალელურად, ჯამში 1 მილიონზე მეტი ლარის ტენდერები აქვს გამოცხადებული საკუთარი კომფორტისთვის.

ინსპექციამ სამი ერთეული მე-III კლასის მსუბუქი ჰიბრიდული ავტომობილის შესაძენად ელექტრონული ტენდერი 223 ათას 200 ლარით გამოაცხადა. შპს „სენა ავტო“ ინსპექციას ავტომობილებს 187 ათას 800 ლარად სთავაზობს. ეს ტენდერი შერჩევა-შეფასების ეტაპზეა.

ბათუმში, საცხოვრებელი კორპუსის I სართულის სივრცეში სამსახურის ახალი ოფისის მოსაწყობად კი, მუნიციპალურ ინსპექციას ტენდერი 949 ათას 865 ლარით აქვს გამოცხადებული.

მთავარი ფოტო: ბათუმის მუნიციპალური ინსპექცია

 

 

