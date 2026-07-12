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1,7 მილიონი ლარი ხულოში მერიის და სხვა ადმინისტრაციული შენობების ფასადებისთვის

12.07.2026
1,7 მილიონი ლარი ხულოში მერიის და სხვა ადმინისტრაციული შენობების ფასადებისთვის
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ხულოში მერიის და დაბის ცენტრში მდებარე სხვა ადმინისტრაციული შენობების ფასადებისთვის 1,7 მილიონი ლარია გათვალისწინებული.

აჭარის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი კაპიტალური ტრანსფერის ფარგლებში „დაბა ხულოში ტბელ აბუსერიძის ქუჩაზე მდებარე სკვერების მიმდებარედ განთავსებული საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობა-ნაგებობების ფასადების კეთილმოწყობის სამუშაოების შესყიდვაზე“ ტენდერი ხულოს მუნიციპალიტეტმა 1 770 873 ლარით გამოაცხადა.

სამუშაოები ეტაპობრივად 2026 და 2027 წელში უნდა ჩატარდეს, თუმცა ტენდერში გამარჯვებული ვალდებული იქნება „2026 წელში შეასრულოს არანაკლებ მერიის ადმინისტრაციული შენობის და სოციალური და განათლების სამსახურების ადმინისტრაციული შენობის, როგორც დემონტაჟების, ასევე სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები სრულად“.

პროექტში, რომელიც ტენდერს ახლავს, აღნიშნულია, რომ სამუშაოები ჩატარდება შემდეგ შენობებზე: მერიის ადმინისტრაციული შენობა, ხულოს დრამატული თეატრი, სოციალური და განათლების სამსახურების ადმინისტრაციული შენობა, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის და ეთნოგრაფიული მუზეუმის შენობა და ხულოს კულტურის ცენტრის ადმინისტრაციის შენობა.

შენობებზე ჩასატარებელი ძირითადი სამუშაოები [პროექტის მიხედვით]:

„მერიის ადმინისტრაციის შენობა – პროექტი ითვალისწინებს შენობის ცენტრალური კიბისა და შშმ პირის პანდუსის სრულ რეაბილიტაციას. მოპირკეთება მოხდება ბუნებრივი ბაზალტის დახერხილი ქვით. იგივე ქვით მოპირკეთდება ცოკოლი ცენტრალურ ნაწილზე. მოხდება ნალესის დაზიანებული ადგილების აღდგენა-რეაბილიტაცია.

შენობის ცენტრალური ნაწილის მოპირკეთება გადაწყვეტილია ვენტილირებადი საფასადე პანელებით. გათვალისწინებულია მეტალპლასტმასის კარ-ფანჯრების ჩანაცვლება ალუმინის ანოდირებული იზოპროფილის კარ-ფანჯრით. ასევე მოხდება სახურავის ფენილის სრული რეაბილიტაცია.

ხულოს დრამატული თეატრი – მოხდება შენობის ცოკოლის მოპირკეთება ბუნებრივი ბაზალტის ქვის დახერხილი ფილებით შენობის მთელს პერიმეტრზე. ნალესის დაზიანებული ადგილების აღდგენა რეაბილიტაცია. ოთხივე ფასადის სამღებრო სამუშაოები. ცენტრალური ფასადის მხრიდან არსებული კარები შეიცვლება ინდივიდუალურად ჭედური ლითონის კარებით.

ფასადის მხრიდან მოეწყობა ჭედური ლითონის მოაჯირი. შენობის მთელ პერიმეტრზე მოხდება მეტალპლასტმასის ფანჯრის ჩანაცვლება ალუმინის ანოდირებული იზოპროფილის ფანჯრებით. ასევე მოხდება სახურავის ფენილის სრული რეაბილიტაცია.

სოციალური და განათლების სამსახურების ადმინისტრაციული შენობა – ვინაიდან შენობა წარმოადგენს ისტორიულ ძეგლს მისი რესტავრაცია მოხდება მინიმალური ჩარევით.

არსებული ცენტრალური კიბე რეაბილიტირდება – მოპირკეთდება ბუნებრივი ბაზალტის დახერხილი ქვით, იგივე ქვით მოხდება ცოკოლის მოწყობა მთელ პერიმეტრზე. კიბის ცალ მხარეს მოეწყობა შშმ პირთათვის ასაწევი ლიფტი. ოთხივე ფასადზე მოხდება დაზიანებული ნალესის აღდგენა რესტავრაცია.

გათვალისწინებული იქნება ფასადის სრული სამღებრო სამუშაოები, ცენტრალური შესასვლელი კარი კი ჩანაცვლდება ინდივიდუალური ჭედური ლითონის კარით, ხოლო შენობის მთელ პერიმეტრზე მეტალპლასტმასის ფანჯრები ჩანაცვლდება ალუმინის ანოდირებული იზოპროფილის ფანჯრებით. ასევე მოხდება სახურავის ფენილის სრული რეაბილიტაცია.

ცენტრალური საარჩევნო კომისიის და ეთნოგრაფიული მუზეუმის შენობა – მუზეუმის მხრიდან კიბის რეაბილიტაცია-მოპირკეთება ბუნებრივი ბაზალტის დახერხილი ქვით, იგივე ქვით მოხდება ცოკოლის მოწყობა მთელ პერიმეტრზე. ოთხივე ფასადზე მოხდება დაზიანებული ნალესის აღდგენა რესტავრაცია, შეღებვა;

შენობის მთელ პერიმეტრზე მეტალპლასტმასის კარ-ფანჯრები ჩანაცვლდება ალუმინის ანოდირებული იზოპროფილის კარ-ფანჯრებთ. ასევე მოხდება სახურავის ფენილის სრული რეაბილიტაცია.

ხულოს კულტურის ცენტრის ადმინისტრაციის შენობა – პროექტი ითვალისწინებს ცენტრალური შესასვლელის კიბისა და საჩეხის რეკონსტრუქციას. კიბისა და ცოკოლის მოპირკეთება მოხდება დახერხილი ბაზალტის ბუნებრივი ქვით. ოთხივე ფასადზე მოხდება დაზიანებული ნალესის აღდგენა რესტავრაცია, შეღებვა. შენობის მთელ პერიმეტრზე მეტალპლასტმასის კარ-ფანჯრები ჩანაცვლდება ალუმინის ანოირებული იზოპროფილის კარ-ფანჯრებით.“

ტენდერში წინადადებების მიღება 2026 წლის 24 ივლისს დაიწყება და 29 ივლისს დასრულდება.

რაც შეეხება დაბა ხულოს ცენტრში [აღნიშნული შენობების მიმდებარედ] არსებულ სკვერებს, მერიის პრესსამსახურში „ბათუმელებს“ უთხრეს, რომ მათი რეაბილიტაცია 2025 წელს დასრულდა.

შენობები ხულოში რეაბილიტაციის შემდეგ / რენდერები პროექტიდან / 1 – ხულოს მერიის ადმინისტრაციული შენობა. 2 – ხულოს დრამატული თეატრი. 3 – სოციალური და განათლების სამსახურების ადმინისტრაციული შენობა. 4 – ცენტრალური საარჩევნო კომისიის და ეთნოგრაფიული მუზეუმის შენობა. 5 – კულტურის ცენტრის ადმინისტრაციული შენობა.

 

 

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