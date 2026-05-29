900 ათას ლარს დახარჯავს ბათუმის მუნიციპალური ინსპექცია ახალი ოფისის მოწყობაში

ბათუმის მუნიციპალურმა ინსპექციამ საცხოვრებელი კორპუსის I სართულის სივრცეში სამსახურის ოფისის მოსაწყობად 949 ათას 865 ლარით ტენდერი გამოაცხადა.
პირობის მიხედვით, სამუშაოები უნდა განხორციელდეს იმ საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად, რომელიც თან ახლავს ტენდერს და რომელშიც მუნიციპალურ ინსპექციას 16 ათას 250 ლარი აქვს ცალკე გადახდილი.
სამუშაოს შესრულების ვადაა ხელშეკრულების დადებიდან 2026 წლის 15 დეკემბრის ჩათვლით პერიოდი.
ტენდერში წინადადებების მიღება 2026 წლის 14 ივნისს დაიწყება და ხუთ დღეში, 19 ივნისს დასრულდება.
კორპუსი, სადაც მერიის მუნიციპალური ინსპექცია ოფისს იწყობს, ბათუმში სელიმ ხიმშიაშვილის ქუჩა N94/96-ში მდებარეობს.
სელიმ ხიმშიაშვილის N94 – 96-ში ავარიული სახლების დემონტაჟისა და ახალი 8-სართულიანი კორპუსის მშენებლობისთვის ბათუმის მერიას ქალაქის ბიუჯეტიდან 21 მილიონ 550 ათას 123 ლარი ჰქონდა გათვალისწინებული. კორპუსის მშენებლობა დღესაც გრძელდება, შესაბამისად ოჯახები, რომლებიც აქ ავარიულ სახლებში ცხოვრობდნენ, ჯერ არ შეუსახლებიათ.ოფისის მოსაწყობად საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენაზე მუნიციპალურ ინსპექციას ტენდერი 25 ათასი ლარით ჰქონდა გამოცხადებული. 16 250 ლარი კი ტენდერში გამარჯვებულ შპს „აკეთი 2017“-ს გადაუხადეს.
მუნიციპალური ინსპექცია ახალი, მე-III კლასის მსუბუქი ჰიბრიდული ავტომობილების შეძენასაც გეგმავს. ეს ტენდერი კი ინსპექციას 223 ათას 200 ლარით აქვს გამოცხადებული.
