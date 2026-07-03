ახალგაზრდობის სააგენტოს უფროსად „ოცნების” ფრაქციის წარმომადგენელი დანიშნეს

„ახალგაზრდობის სააგენტოს“ ხელმძღვანელად ალექსანდრე ქაჯაია დანიშნეს.
ის 2 ივლისს წარადგინეს ამ სამსახურში.
ქაჯაიას შესახებ განათლების სამინისტროს მიერ გავრცელებულ რელიზში მხოლოდ ის წერია, რომ ამ პოსტზე დანიშვნამდე ალექსანდრე ქაჯაია „სხვადასხვა საჯარო სამსახურში წამყვან პოზიციებს იკავებდა“, თუმცა არ აკონკრეტებენ სად, რომელ უწყებებში.
თუმცა არც Google-ის საძიებო სისტემაში იძებნება მის შესახებ რაიმე მნიშვნელოვანი ინფორმაცია.
ერთადერთი უწყება, რომელიც ამ რელიზშია მითითებული, საქართველოს პარლამენტია. სადაც ქაჯაია ფრაქცია „ქართული ოცნების“ წარმომადგენელი ყოფილა.
„ახალგაზრდობის სააგენტო რამდენიმე წლის წინ შეიქმნა და ბიუჯეტიდან რამდენიმე მილიონი ლარით ფინანსდება. თავდაპირველად ის კულტურის სამინისტროს ქოლგის ქვეშ ფუნქციონირებდა, 2023 წელს კი განათლების სამინისტროს შეუერთეს.
სააგენტო პერიოდულად კონკურსებს სახელმწიფო დაფინანსების მოსაპოვებლად სხვადასხვა აქტივობებისთვის, თუმცა ვინ დააფინანსეს და რისთვის, ამის შესახებ ორგანიზაციას ინფორმაცია 2022 წლის შემდეგ არ განუახლებია.
2026 წელს სულ რაღაც 7 ამბავი აქვთ სიახლეებში ატვირთული და აქედან ერთ-ერთი, ახალი ხელმძღვანელის დანიშვნაა.