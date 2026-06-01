გრიგოლეთი-ქობულეთის შემოვლით გზაზე სამუშაოები წელს დასრულდება – გზების დეპარტამენტი

01.06.2026
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

საავტომობილო გზების დეპარტამენტის განცხადებით გრიგოლეთი-ქობულეთის შემოვლითი გზის 3 კილომეტრიან მონაკვეთზე სამშენებლო სამუშაოები 2026 წელს დასრულდება.

ეს მონაკვეთი ხიდმაღალა-წყალწმინდის ტერიტორიაზე შენდება. მთლიანი მაგისტრალი ხიდმაღალასა და ქობულეთის შემოვლით გზას შორის კი მინიმუმ 2023 წელს მაინც უნდა დასრულებულიყო.

გრიგოლეთი-ქობულეთის შემოვლითი გზის 4-ზოლიანი მონაკვეთი აღმოსავლეთ-დასავლეთის ჩქაროსნული ავტომაგისტრალის [E60-ის] შემადგენელი ნაწილია. ამ გზის სიგრძე 14.4 კილომეტრია, საიდანაც მხოლოდ 11 კილომეტრია გახსნილი [ჯერ 5-კილომეტრიანი მონაკვეთი გახსნეს, შემდეგ 6 კილომეტრი].

მშენებარე 3-კილომეტრიანი მონაკვეთი კი, რომელიც დეპარტამენტის განცხადებით წელს უნდა დასრულდეს, სუფსის წრიულთან იწყება და წყალწმინდის წრიულის მიმდებარედ მთავრდება.

მშენებარე გზის მონაკვეთი აღნიშნულია წითელი ხაზით

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ „ბათუმელებისთვის“ 2022 წლის აგვისტოში მოწოდებული ინფორმაციით, გრიგოლეთი-ქობულეთის გზის სამშენებლო სამუშაოები ეტაპობრივად 2022-2023 წლებში უნდა დასრულებულიყო. სახელშეკრულებო ღირებულება 228 721 622 ლარია. პროექტი დაფინანსებულია ევროპის საინვესტიციო ბანკის [EIB] მიერ.

გრიგოლეთი-ქობულეთის გზის მშენებლობასთან დაკავშირებით 2025 წლის ივლისში ინფრასტრუქტურის სამინისტროში განაცხადეს, რომ მშენებელ კომპანიასთან ხელშეკრულება შეწყდა.

გრიგოლეთი-ქობულეთის შემოვლითი გზა, როცა აღნიშნული 3-კილომეტრიანი მონაკვეთიც დასრულდება, ერთმანეთთან უკვე ქობულეთის შემოვლით და სამტრედია-გრიგოლეთის ჩქაროსნულ მაგისტრალს დააკავშირებს.

სამტრედია-გრიგოლეთის მაგისტრალის ხაჯალია-სუფსის მონაკვეთი კი ამ დროისთვის მთლიანად ჩაკეტილია. საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის განცხადებით, შეზღუდვა 2026 წლის 30 ივნისის ჩათვლით გაგრძელდება. 

ამ თემაზე ვრცლად: ხაჯალია-სუფსის გზა ჩაკეტილია – ავტობანზე, რომელიც 3 წლის წინ გაიხსნა, 8 მილიონამდე ლარი იხარჯება

რაც შეეხება უშუალოდ სამტრედია-გრიგოლეთის მაგისტრალს, ის 4 მონაკვეთად[ლოტად] შენდებოდა და პრობლემები აქაცაა. ეს მაგისტრალიც მაქსიმუმ 2020 წელს მთლიანად უნდა დასრულებულიყო.

ხიდმაღალა / გრიგოლეთი-ქობულეთის შემოვლითი გზის მშენებარე მონაკვეთი [სუფსის წრიულთან], რომლის მშენებლობა გზების დეპარტამენტის განცხადებით 2026 წელს უნდა დასრულდეს / ფოტო: საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

მთავარ ფოტოზე: ავტობანის ხიდმაღალა-წყალწმინდის მშენებარე მონაკვეთი [ხიდი მდინარე სუფსაზე]. გზების დეპარტამენტის ფოტო

 

 

