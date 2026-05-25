მასწავლებლებმა 5 416 ლარი ჩაურიცხეს დიუშენით დაავადებულ ბავშვებს ორ დღეში

დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვების მხარდამჭერ მარათონს მასწავლებლების ნაწილიც შეუერთდა.
როგორც მარათონის მხარდამჭერი ერთ-ერთი მასწავლებელი გურიიდან, ირმა გორდელაძე ამბობს, ბავშვების დასახმარებლად პედაგოგებმა 25 მაისისთვის 5 461 ლარის გადარიცხვა მოახერხეს.
დიუშენის დაავადების მქონე ბავშვების მხარდამჭერი მარათონი ილიაუნის სტუდენტებმა ორი დღის წინ წამოიწყეს და ორ დღეში, ორ მილიონამდე ლარის შეგროვება შეძლეს. თანხის ჩარიცხვები ბავშვების დასახმარებლად ისევ გრძელდება.
„მე და ლადო აფხაზავამ, ასევე, ეროვნული ჯილდოს ათეულმა, გადავწყვიტეთ მიგვეწვდინა ხმა მასწავლებელთა გარკვეული ნაწილისთვის და ერთობლივი ჩართულობით ორ დღეში 846-მა მასწავლებელმა ჩარიცხა თანხა ბავშვების დასახმარებლად მარათონის ანგარიშზე“, – ამბობს ირმა გორდელაძე.
საქართველოში ასამდე ბავშვია დიუშენის დაავადებით. მათ სიცოცხლისთვის აუცილებელი მედიკამენტები ესაჭიროებათ, რომელიც არ არის ხელმისაწვდომი საქართველოში, ამიტომ ბავშვები და მათი მშობლები ითხოვენ, რომ მედიკამენტები სახელმწიფომ შეისყიდოს.
„ქართული ოცნების“ ხელისუფლება ჯერჯერობით უარს ეუბნება მშობლებს მედიკამენტების შემოტანაზე იმ მოტივით, რომ წამლები არ არის ეფექტური და სარისკოცაა. მშობლები თითქმის ერთი თვეა საპროტესტო აქციას მართავენ კანცელარიის ეზოში და შვილების გადარჩენას ითხოვენ.
ბავშვებს და მშობლებს მხარდაჭერა გამოუცხადა საზოგადოებამ – გავრცელდა პეტიციებიც, სადაც 100 ათასზე მეტი მოქალაქე სთხოვს მმართველ ძალას, რომ ბავშვების სიცოცხლის გადასარჩენად წამალი შემოიტანონ, რადგან სახელმწიფო ბიუჯეტი ხალხს ეკუთვნის. შესაბამისად, ბავშვებმა უნდა მიიღონ წამალი.
მშობლების საპროტესტო აქციები ისევ გრძელდება.