პარლამენტმა დაჩქარებული წესით მხარი დაუჭირა „ზოგადი განათლების შესახებ“ კანონში ცვლილებას, რომლის თანახმადაც ტექნოლოგიების მიმართულებით პროფესიული განათლების მქონე პირებს მასწავლებლობის უფლება მიეცემათ გამოცდის ჩაბარებისა და 60-კრედიტიანი პროგრამის ან მასწავლებლობის მაძიებლობის პროგრამის გავლის შემთხვევაში.
დღეს მოქმედი კანონით, პროფესიული განათლების საფუძველზე მასწავლებლობის უფლება ეძლევა მხოლოდ სპორტის, მუსიკისა და ხელოვნების მიმართულებით პროფესიული განათლების მქონე პირებს.
შემდეგი ცვლილება ეხება მასწავლებლობის მაძიებლობის საკითხს.
კერძოდ, „მასწავლებლობის მაძიებლობის პროგრამაში ჩართვის უფლება მიეცემა იმ პირსაც, რომელსაც უმაღლესი განათლებით არ აქვს ეროვნული სასწავლო გეგმის საგნის შესაბამისი კვალიფიკაცია.
მაძიებლობის პროგრამაში ჩართვის წინაპირობად მას შესაბამისი გამოცდის ჩაბარება განესაზღვრება. ასევე, თუ პირს უმაღლესი განათლებით აქვს ეროვნული სასწავლო გეგმის რომელიმე საგნის შესაბამისი კვალიფიკაცია, მაგრამ მაძიებლობის პროგრამაში სხვა საგნით ჩაერთვება, შესაბამისი წინაპირობა მისთვისაც საგნის გამოცდის ჩაბარება იქნება“, – ნათქვამია „ქართული ოცნების“ პარლამენტის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში.
ცვლილებები შეეხო შემცვლელ სპეციალურ მასწავლებელსაც.
კერძოდ, „დროებით არმყოფი მასწავლებლის შემცვლელად/შემცვლელ სპეციალურ მასწავლებლად შეიძლება დასაქმდეს პირი, რომელიც აკმაყოფილებს კანონით სპეციალური მასწავლებლებისთვის დადგენილ მოთხოვნებს ან პირი, რომელსაც აქვს სკოლაში სპეციალურ მასწავლებლად მუშაობის, სულ მცირე, 2-წლიანი გამოცდილება.
ფლობს მასწავლებლობის უფლებას უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის საფუძველზე ან აქვს ფსიქოლოგიის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი ან ოკუპაციური თერაპევტის აკადემიური ხარისხი.
თუ სკოლის მიერ აღნიშნულ პოზიციაზე გამოცხადებული ვაკანსია კონკურსის გზით ვერ შეივსო, სპეციალურ მასწავლებლად ასევე შეიძლება დასაქმდეს პირი, რომელსაც აქვს სკოლაში სპეციალურ მასწავლებლად მუშაობის, სულ მცირე, 2-წლიანი გამოცდილება და ფლობს მასწავლებლობის უფლებას უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის საფუძველზე ან აქვს ფსიქოლოგიის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი ან ოკუპაციური თერაპევტის აკადემიური ხარისხი.
ამ შემთხვევაში, პირი ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში შემცვლელ სპეციალურ მასწავლებლად შეიძლება დასაქმდეს შესაბამისი სასწავლო წლის ბოლომდე, ხოლო სასწავლი წლის ბოლოს სკოლას ვალდებულება ექნება, გამოაცხადოს კონკურსი.“
კანონში შეტანილი ცვლილებით, სპეციალური მასწავლებლობის უფლება მიეცემა იმ პირსაც, „რომელსაც საგნის მასწავლებლობის უფლება მოპოვებული აქვს კანონმდებლობით დასაშვები სხვადასხვა გზით და ამასთან, ჩაბარებული აქვს სპეციალური მასწავლებლის გამოცდაც“.