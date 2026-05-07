ქარტია შსს-ს მოუწოდებს დაუყონებლივ გამოიძიონ ჟურნალიტებზე ხელშეშლის ფაქტი

07.05.2026
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია შსს-ს მოუწოდებს, დაუყოვნებლივ გამოიძიოს ხელვაჩაურში ჟურნალისტების სულხან მესხიძისა და ლელა დუმბაძისთვის პროფესიული მოვალეობის შესრულებაში ხელშეშლის ფაქტი,“ – აღნიშნულია განცხადებაში, რომელსაც „ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია“ ავრცელებს.

უცნობია, ამ შემთხვევაზე დაიწყო თუ არა გამოძიება შინაგან საქმეთა სამინისტრომ. „ბათუმელები“ ელოდება ინფორმაციას შსს-ს პრესცენტრიდან.

დღეს, 7 მაისს, სინდისის პატიმრების მშობლები ხელვაჩაურში, მერიის მიმდებარედ სინდისის პატიმრების შესახებ გაზეთებს არიგებდნენ, რასაც იქ მყოფი საჯარო მოხელეებისგან აგრესია მოჰყვა. ხელვაჩაურის მერიის თანამშრომლები ამის შემდეგ ჟურნალისტებს დაუპირისპირდნენ: „ბათუმელების“ ჟურნალისტს – ლელა დუმბაძეს [რომელიც ასევე არის ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს წევრი] და „აჭარა თაიმსის“ დამფუძნებელს – სულხან მესხიძეს. მათ საჯარო მოხელეებმა პროფესიულ მოვალეობაში ხელი შეუშალეს.

„მათ ჟურნალისტებს სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს. იყო მუქარაც და ფიზიკური ანგარიშსწორების მცდელობაც. ჟურნალისტები ამ დროს სინდისის პატიმრების მშობლების მოსახლეობასთან შეხვედრას აშუქებდნენ. ჟურნალისტების მიერ დასმულ კითხვებს ადგილზე მყოფმა რამდენიმე პირმა აგრესიითა და მუქარით უპასუხა. „ბათუმელების” ინფორმაციით, აგრესიულ პირთა შორის იყო ხელვაჩაურის მერიის სანდასუფთავების და კომუნალური სამსახურის დირექტორის მოადგილე ჯუმბერ [გენადი] დიასამიძე, რომელიც ხელვაჩაურის მერის, ზაზა დიასამიძის ბიძაშვილია.

სამწუხაროდ, დღევანდელი შემთხვევა გამონაკლისი არ არის და ტენდენციის ნაწილია – სიძულვილის ენა, რომელიც „ქართული ოცნების“ უმაღლესი ეშელონებიდან ისმის ჟურნალისტების მისამართით და ჟურნალისტთა მიმართ ჩადენილი გამოუძიებელი დანაშაულები დაუსჯელობის განცდას აჩენს და ძალადობას ახალისებს, რასაც ასეთ სავალალო შედეგებამდე მივყავართ. მედიის, ინფორმაციისა და სოციალური კვლევების ცენტრმა მხოლოდ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში 170-მდე მსგავსი ხასიათის შემთხვევა აღრიცხა [სიტყვიერი შეურაცხყოფა, დაშინება და დისკრედიტაცია, ჟურნალისტურ საქმიანობაში უკანონოდ ჩარევა და ფიზიკური ძალადობა და დაზიანება].

ქარტია მკაცრად გმობს ჟურნალისტების მიმართ ძალადობას და სოლიდარობას უცხადებს ყველა ჟურნალისტს, ვინც პროფესიული მოვალეობის შესრულების დროს სხვადასხვა ფორმით გამოვლენილი აგრესიის სამიზნე გახდა,“ – აღნიშნულია ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
