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აშშ-ის საელჩო აცხადებს, რომ შეშფოთებულია „სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველოს გამო“

28.07.2026
აშშ-ის საელჩო აცხადებს, რომ შეშფოთებულია „სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველოს გამო“
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

„ჩვენ შეშფოთებულნი ვართ საქართველოს მთავრობის სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველოს გამო. სიცრუესა და მცდარ შეხედულებებზე საუკეთესო პასუხი მეტი სიტყვის თავისუფლებაა და არა იძულებით დამყარებული დუმილი“ – აცხადებს საქართველოში შეერთებული შტატების საელჩო „რადიო თავისუფლების“ კითხვაზე პასუხად.

საელჩოს კომენტარი „თავისუფლებამ“ დღეს, 28 ივლისს გამოაქვეყნა.

„რადიო თავისუფლების“ ცნობით, საელჩო ხაზს უსვამს, რომ პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია და აშშ სიტყვის თავისუფლებას მიიჩნევენ ფუნქციონირებადი საზოგადოების ფუნდამენტურ საფუძვლად და „მტკიცედ ეწინააღმდეგებიან ცენზურას“.

„თავისუფლება“ წერს, რომ აშშ-ის საელჩოს შეკითხვით მიმართა 22 ივლისს, მას შემდეგ, რაც სამართალდამცავებმა სოციალურ ქსელში „ქართული ოცნების“ პოლიტიკოსების, პარლამენტის სპიკერი შალვა პაპუაშვილისა და დეპუტატი ლადო ბოჟაძისადმი შეურაცხმყოფელი ფეისბუკ-პოსტის გამო ჟურნალისტი ვახო სანაია დააკავეს ადმინისტრაციული წესით.

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