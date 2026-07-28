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„ბათუმელებსა“ და „ნეტგაზეთს“ მკითხველებმა ივლისში 8 000 ლარი შემოსწირეს

28.07.2026
„ბათუმელებსა“ და „ნეტგაზეთს“ მკითხველებმა ივლისში 8 000 ლარი შემოსწირეს
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

2026 წლის ივლისში „ბათუმელებსა“ და „ნეტგაზეთს“ მკითხველმა, მხარდაჭერის კამპანიის ფარგლებში, 8 ათასი ლარი შემოსწირა.

მადლობა ჩვენს გამომწერებს, რომლებიც მზად არიან მთელი წელი იყვნენ ჩვენთან ერთად და მადლობა ჩვენს ერთჯერად მხარდამჭერებს!

ჩვენც კვლავ რთულ პირობებში გვიწევდა მუშაობა — მუდმივი წნეხისა და საფრთხეების ფონზე, მაგრამ ამავე დროს თქვენი მხარდაჭერით გამხნევებულებს.

მადლობა, რომ ამ ბრძოლაში მარტო არ გვტოვებთ.

„ბათუმელებისა“ და „ნეტგაზეთის“ მხარდაჭერის კამპანია ამით არ სრულდება, რეპრესიული კანონმდებლობის პირობებში თქვენი, მკითხველების მხარდაჭერის გარეშე ვერ შევძლებთ ვიყოთ თქვენი ხმა.

 ჩვენს ვებგვერდებზე ნახავთ მხარდაჭერის ღილაკს, რომლის საშუალებითაც შეგიძლიათ მხარი დაგვიჭიროთ თვეში 1, 5, 10 ან 20 ლარით, ერთი წლის განმავლობაში.

დაარსებიდან დღემდე „ბათუმელები“ და „ნეტგაზეთი“ არ ყოფილა არც ერთი პოლიტიკური ან ბიზნეს ჯგუფის საკუთრება, ჩვენ ყოველთვის ვეკუთვნოდით საზოგადოებას, სწორედ ამიტომ მოგმართავთ თქვენ:

შემოუერთდით ჩვენი მხარდაჭერის კამპანიას, გახდით ჩვენი დონორი – ამისთვის თვეში მხოლოდ 1 ლარიც საკმარისია, ეს მოგვცემს ძალას და შესაძლებლობას, რომ სიმართლე ყოველთვის ითქვას, რომ სიმართლე ყოველთვის ჩანდეს. 

ჩვენ ვარსებობთ თქვენთვის და თქვენით.

გადადით მხარდაჭერის პლატფორმაზე და გაეცანით პირობებს:

დაუჭირე მხარი „ბათუმელებს“ და „ნეტგაზეთს“.

გადაბეჭდვის წესი

25 წელია ვწერთ იმაზე, რაც შენ გაწუხებს და რასაც მთავრობა გიმალავს, თუმცა დღეს, რეპრესიული პოლიტიკის პირობებში, როდესაც დამოუკიდებელ გამოცემებს „ქართული ოცნება“ შემოსავლის წყაროს უკეტავს, ამას მარტო ვეღარ შევძლებთ. ჩვენ არ ვეკუთვნით არცერთ პოლიტიკურ ძალას და ბიზნესჯგუფს. ჩვენ ვეკუთვნით საზოგადოებას. დღეს შენი მხარდაჭერა გვჭირდება _ ამისთვის შევქმენით მარტივი და უსაფრთხო პლატფორმა: შეგიძლია აირჩიო შენთვის მისაღები თანხა, რომლის გადახდასაც შეძლებ, თუნდაც თვეში 1 ლარი, და გახდე „ბათუმელებისა“ და „ნეტგაზეთის“ მხარდამჭერი. ჩვენ არ გვინდა დამატებით ფინანსურ ტვირთად ვიქცეთ ვინმესთვის. ჩვენთვის საზოგადოების მხარდაჭერა არა თანხის ოდენობით, არამედ ჩვენი მკითხველისა და გულშემატკივრის სიმრავლით იზომება.
უფრო მეტ ინფორმაციას, ასევე, წესებსა და პირობებს შეგიძლია გაეცნო მხარდაჭერის პლატფორმაზე.
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