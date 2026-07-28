„ბათუმელებსა“ და „ნეტგაზეთს“ მკითხველებმა ივლისში 8 000 ლარი შემოსწირეს

2026 წლის ივლისში „ბათუმელებსა“ და „ნეტგაზეთს“ მკითხველმა, მხარდაჭერის კამპანიის ფარგლებში, 8 ათასი ლარი შემოსწირა.
მადლობა ჩვენს გამომწერებს, რომლებიც მზად არიან მთელი წელი იყვნენ ჩვენთან ერთად და მადლობა ჩვენს ერთჯერად მხარდამჭერებს!
ჩვენც კვლავ რთულ პირობებში გვიწევდა მუშაობა — მუდმივი წნეხისა და საფრთხეების ფონზე, მაგრამ ამავე დროს თქვენი მხარდაჭერით გამხნევებულებს.
მადლობა, რომ ამ ბრძოლაში მარტო არ გვტოვებთ.
„ბათუმელებისა“ და „ნეტგაზეთის“ მხარდაჭერის კამპანია ამით არ სრულდება, რეპრესიული კანონმდებლობის პირობებში თქვენი, მკითხველების მხარდაჭერის გარეშე ვერ შევძლებთ ვიყოთ თქვენი ხმა.
ჩვენს ვებგვერდებზე ნახავთ მხარდაჭერის ღილაკს, რომლის საშუალებითაც შეგიძლიათ მხარი დაგვიჭიროთ თვეში 1, 5, 10 ან 20 ლარით, ერთი წლის განმავლობაში.
დაარსებიდან დღემდე „ბათუმელები“ და „ნეტგაზეთი“ არ ყოფილა არც ერთი პოლიტიკური ან ბიზნეს ჯგუფის საკუთრება, ჩვენ ყოველთვის ვეკუთვნოდით საზოგადოებას, სწორედ ამიტომ მოგმართავთ თქვენ:
შემოუერთდით ჩვენი მხარდაჭერის კამპანიას, გახდით ჩვენი დონორი – ამისთვის თვეში მხოლოდ 1 ლარიც საკმარისია, ეს მოგვცემს ძალას და შესაძლებლობას, რომ სიმართლე ყოველთვის ითქვას, რომ სიმართლე ყოველთვის ჩანდეს.
ჩვენ ვარსებობთ თქვენთვის და თქვენით.
გადადით მხარდაჭერის პლატფორმაზე და გაეცანით პირობებს: