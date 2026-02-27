ქუთაისის ტექნოლოგიურმა უნივერსიტეტმა ასტროარქეოლოგია პროგრამიდან ამოიღო

ქუთაისის ტექნოლოგიურმა უნივერსიტეტმა ასტროენათმეცნიერება და ასტროარქეოლოგიის პროგრამა მისაღები პროგრამების სიიდან ამოიღო.
საქართველოს მთავრობის დადგენილებაში ცვლილება უკვე შევიდა – აღნიშნული პროგრამები სიაში აღარ იძებნება.
თავდაპირველ ვერსიაში, ქუთაისის უნივერსიტეტს ამ ორ პროგრამაზე 20 სტუდენტი უნდა მიეღო.
ცვლილებების შემდეგ, აღნიშნული პროგრამები, რომელსაც საზოგადოებაში ბევრი კითხვის ნიშანი მოჰყვა, მისაღები გამოცდების სიაში აღარ ჩანს.
„ქართული ოცნების“ მთავრობამ უმაღლესი განათლების შესახებ კანონში ბოლო ცვლილება 26 თებერვალს შეიტანა.
______________
ფოტოზე: ქუთაისის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი