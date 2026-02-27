განათლება,მთავარი,სიახლეები

ქუთაისის ტექნოლოგიურმა უნივერსიტეტმა ასტროარქეოლოგია პროგრამიდან ამოიღო
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ქუთაისის ტექნოლოგიურმა უნივერსიტეტმა ასტროენათმეცნიერება და ასტროარქეოლოგიის პროგრამა მისაღები პროგრამების სიიდან ამოიღო.

საქართველოს მთავრობის დადგენილებაში ცვლილება უკვე შევიდა – აღნიშნული პროგრამები სიაში აღარ იძებნება.

თავდაპირველ ვერსიაში, ქუთაისის უნივერსიტეტს ამ ორ პროგრამაზე 20 სტუდენტი უნდა მიეღო.

ცვლილებების შემდეგ, აღნიშნული პროგრამები, რომელსაც საზოგადოებაში ბევრი კითხვის ნიშანი მოჰყვა, მისაღები გამოცდების სიაში აღარ ჩანს.

მისაღებ პროგრამებში უკვე აღარ იძებნება ასტროენათმეცნიერება და სტროლინგვისტიკა.

„ქართული ოცნების“ მთავრობამ უმაღლესი განათლების შესახებ კანონში ბოლო ცვლილება 26 თებერვალს შეიტანა.

ფოტოზე: ქუთაისის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
