ვინ არიან უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს წევრები

12.05.2026
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ირაკლი კობახიძემ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს წევრები დანიშნა.

საბჭოს თავმჯდომარეა სერგო ჭელიძე – საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის, სეუს იურიდიული ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი;

საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილეა ვასილ გონაშვილი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე, ასოცირებული პროფესორი;

საბჭოს მდივანი – ზურაბ ქავთარია, ა(ა)იპ საქართველოს სტუდენტური ორგანიზაციების ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე;

ასევე, საბჭოს წევრები არიან:

ივანე აბაშიძე – საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორი;

ნათია ჯოჯუა – ევროპის უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი;

რიმა ბერიაშვილი – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის აკადემიური განვითარების და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარტამენტის უფროსი, ამავე უნივერსიტეტის პათოლოგიური ანატომიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, პროფესორი;

მარიამ ბოჭორიშვილი – „ტად ვიკის“ დირექტორი, ქუთაისის საერთაშორისოში უნივერსიტეტის არქიტექტურის, ურბანული დაგეგმარებისა და დიზაინის სკოლის ხელმძღვანელი;

თამარ გამსახურდია – გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის პროფესორი;

ციური დურული – გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი, პროფესორი;

ლევან ვეფხვაძე –  საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი;

ნინო მინდიაშვილი – კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის დოქტორანტურის სამსახურის უფროსი, პროფესორი;

ნარგიზ ფალავანდიშვილი – ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტურიზმის ფაკულტეტის დეკანი, ასოცირებული პროფესორი;

ეკატერინე შაკიაშვილი – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, პროფესორი;

ნინო ჩინჩალაძე – ფონდი საერთაშორისო განათლების ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი;

ბაქარ ბერეკაშვილი – შპს ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის დოქტორანტი.

კობახიძემ ბრძანებას ხელი 7 მაისს მოაწერა.

ავტორიზაციის საბჭოს უფლებამოსილების ვადა განისაზღვრება ორი წლით.

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
