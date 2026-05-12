ვინ არიან უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს წევრები

ირაკლი კობახიძემ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს წევრები დანიშნა.
საბჭოს თავმჯდომარეა სერგო ჭელიძე – საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის, სეუს იურიდიული ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი;
საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილეა ვასილ გონაშვილი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე, ასოცირებული პროფესორი;
საბჭოს მდივანი – ზურაბ ქავთარია, ა(ა)იპ საქართველოს სტუდენტური ორგანიზაციების ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარე;
ასევე, საბჭოს წევრები არიან:
ივანე აბაშიძე – საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს დირექტორი;
ნათია ჯოჯუა – ევროპის უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის დეკანი, პროფესორი;
რიმა ბერიაშვილი – თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის აკადემიური განვითარების და სტრატეგიული დაგეგმვის დეპარტამენტის უფროსი, ამავე უნივერსიტეტის პათოლოგიური ანატომიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, პროფესორი;
მარიამ ბოჭორიშვილი – „ტად ვიკის“ დირექტორი, ქუთაისის საერთაშორისოში უნივერსიტეტის არქიტექტურის, ურბანული დაგეგმარებისა და დიზაინის სკოლის ხელმძღვანელი;
თამარ გამსახურდია – გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის პროფესორი;
ციური დურული – გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი, პროფესორი;
ლევან ვეფხვაძე – საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი;
ნინო მინდიაშვილი – კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის დოქტორანტურის სამსახურის უფროსი, პროფესორი;
ნარგიზ ფალავანდიშვილი – ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტურიზმის ფაკულტეტის დეკანი, ასოცირებული პროფესორი;
ეკატერინე შაკიაშვილი – საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, პროფესორი;
ნინო ჩინჩალაძე – ფონდი საერთაშორისო განათლების ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი;
ბაქარ ბერეკაშვილი – შპს ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის დოქტორანტი.
კობახიძემ ბრძანებას ხელი 7 მაისს მოაწერა.
ავტორიზაციის საბჭოს უფლებამოსილების ვადა განისაზღვრება ორი წლით.