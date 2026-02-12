„დავიცვათ განათლება“ – ილიას უნივერსიტეტთან აქცია იგეგმება

ილიაუნის სტუდენტური მოძრაობა დღეს, 12 თებერვალს, აქციას აანონსებს, ილიას უნივერსიტეტის „ა“ კორპუსთან, 19 საათზე.
„ქართულმა ოცნებამ” განაცხადა, თუ რას უპირებს სახელმწიფო უნივერსიტეტებს და ამ ჩამონათვალში შეიტანა ილიაუნიც. ზემოხსენებული დეკუმენტის მიხედვით ილიაუნს მხოლოდ პედაგოგიკის მიმართულებები რჩება, რაც ამ მრავალმხრივ წამყვანი უნივერსიტეტისთვის დანგრევის ტოლფასია.
ჩვენ უახლოეს წარსულშიც ვნახეთ, რომ ერთიან აკადემიურ წინააღმდეგობას ნამდვილად აქვს აზრი. სწორედ ამიტომ მოვუწოდებთ ჩვენს ლექტორებს, ადმინისტრაციულ პერსონალსა და სტუდენტებს, ერთად შევეწინააღმდეგოთ ამ დამანგრეველ ცვლილებებს.
არ გვაქვს უფლება დავთმოთ მრავალწლიან ისტორია, ღირებულებები და ხანგრძლივი შრომით მოპოვებული წარმატებები.
შემოგვიერთდით, ერთად დავიცვათ განათლება!“ – ვკითხულობთ განცხადებაში.
„ქართულმა ოცნებამ” დღეს, 12 თებერვალს, გამოაქვეყნა მონაცემები იმის შესახებ, რომელ სახელმწიფო უნივერსიტეტს რომელ მიმართულებებზე ექნება სტუდენტების მიღების შესაძლებლობა.
„ოცნების” გადაწყვეტილებით, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტს სტუდენტების მიღება შეეძლება მხოლოდ პედაგოგიკის პროგრამებსა და ABET აკრედიტაციის მქონე STEM სპეციალობებზე.
„უმაღლესი განათლების დანგრევას, საერთაშორისო რეიტინგებით ყველაზე წარმატებული დარგების მოსპობას, ცოდნის ეკონომიკის ნაცვლად ბიზნესის მომარაგებას იაფფასიანი მომსახურე პერსონალით და გამოთავისუფლებული შენობების გაყიდვას არ დასჭირდა განათლების ექსპერტების ჩართვა პროცესში, ისე მოაგვარეს.
გადაწყვეტილების მიმღებებს აუცილებლად მოგიწევთ პასუხის გაცემა საუნივერსიტეტო საზოგადოებისთვის – არა მხოლოდ ახლა! p.s. საბჭოები ახლა იკრიბებიან”, – ასე გამოეხმაურა ილიას უნივერსიტეტის რექტორი, ნინო დობორჯგინიძე „ოცნების“ გადაწყვეტილებას.