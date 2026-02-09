ბათუმი,მთავარი,სიახლეები

ბათუმში, საცხოვრებელ კორპუსში კიბის უჯრედი ჩამოინგრა

09.02.2026 •
ბათუმში, საცხოვრებელ კორპუსში კიბის უჯრედი ჩამოინგრა
ბათუმელები/ნეტგაზეთის დამფუძნებელი და დირექტორი მზია ამაღლობელი დააპატიმრეს.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, რომელიც მზია ამაღლობელმა 2001 წელს დააფუძნა, მიიჩნევს, რომ ის არის რუსული რეჟიმის სინდისის პატიმარი, არ აპირებს შეგუებას, ითხოვს მის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და აგრძელებს ბრძოლას სიტყვის თავისუფლებისთვის.

ბათუმში, შარაბიძეების დასახლებაში, აკაკი შანიძის ქუჩაზე,  9-სართულიან საცხოვრებელ კორპუსში, სადარბაზოში შესასვლელი კიბის უჯრედი ჩამოინგრა.

შემთხვევის შედეგად არავინ დაშავებულა.

როგორც „ბათუმელებს“ მერიაში უთხრეს, პირველადი დათვალიერებით არ ფიქსირდება საფრთხისშემცველი მდგომარეობა, თუმცა ფოტოებზე, რომლებიც მოქალაქეებმა გამოგვიგზავნეს, ჩანს ბზარები სადარბაზოს კუთხეებში და ასევე, შესასვლელში.

„ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში შენობის ავარიულობის შეფასების მიზნით განცხადება უკვე გადაიგზავნა. დასკვნის მიღებამდე ბათუმის მერიამ მოსახლეობას შესთავაზა, დროებით ქირით გადაყვანა“ – მოგვწერეს მერიიდან.

დაზიანებულ სადარბაზოში 27 ოჯახი ცხოვრობს. ამ დროისთვის არც ერთი ოჯახი შენობიდან გაყვანილი არ არის.

შემთხვევა გუშინ, 8 თებერვალს, მოხდა.

_____________

მთავარი ფოტო: დაზიანებული კიბე საცხოვრებელ კორპუსში.

გადაბეჭდვის წესი

„ქართულმა ოცნებამ" მიიღო რუსული კანონი, მოქალაქეების საყოველთაო პროტესტის მიუხედავად. ანალოგიურმა კანონმა რუსეთში გააქრო ყველა დემოკრატიული ინსტიტუტი და გაამყარა დიქტატურა.
ბათუმელები/ნეტგაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი და გავლენებისგან თავისუფალი მედიასაშუალება, არ აპირებს დაემორჩილოს ამ ანტიკონსტიტუციურ, ანტიდემოკრატიულ კანონს და დარეგისტრირდეს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის რეესტრში. ჩვენ კვლავაც ვაგრძელებთ მოქალაქეების ინფორმირებას.
ასევე:
ბათუმში ავარიული სახლების პროგრამაში ცვლილებები შედის
ბათუმში ავარიული სახლების პროგრამაში ცვლილებები შედის
„კომპანია აანაზღაურებს“ – ბათუმის მერიის პასუხი მოქალაქეს, რომელიც სახლის ჩამონგრევის რისკებზე წერს
„კომპანია აანაზღაურებს“ – ბათუმის მერიის პასუხი მოქალაქეს, რომელიც სახლის ჩამონგრევის რისკებზე წერს
ვინ გეგმავს ფიროსმანის #1-ში მშენებლობას – კომპანიამ წილები 800 000 დოლარად გაყიდა
ვინ გეგმავს ფიროსმანის #1-ში მშენებლობას – კომპანიამ წილები 800 000 დოლარად გაყიდა
ბათუმში ისტორიული სახლი ნგრევის პირასაა – „თბილისში რაც მოხდა, იმის შემდეგ უფრო გვეშინია“
ბათუმში ისტორიული სახლი ნგრევის პირასაა – „თბილისში რაც მოხდა, იმის შემდეგ უფრო გვეშინია“

რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგები ომში – 20 აგვისტო

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 6 მარტი

ახალი მონაცემები რუსეთის და უკრაინის სამხედრო დანაკარგებზე ომში – 7 დეკემბერი

„ოცნების ეს ნაბიჯი ნიშნავს ადვოკატურის დამოუკიდებლობის დემონტაჟს“ – ინტერვიუ 09.02.2026
„ოცნების ეს ნაბიჯი ნიშნავს ადვოკატურის დამოუკიდებლობის დემონტაჟს“ – ინტერვიუ
ცხმორისში დამწვარ მეჩეთს აღადგენენ 09.02.2026
ცხმორისში დამწვარ მეჩეთს აღადგენენ
რა ბედი ეწია მოსამართლის საქმეს, რომელმაც „ოცნების“ ახალი კანონების გამოყენებაზე უარი თქვა 09.02.2026
რა ბედი ეწია მოსამართლის საქმეს, რომელმაც „ოცნების“ ახალი კანონების გამოყენებაზე უარი თქვა
‘Reform’ to Seize Total Control: Georgian Dream Targets Education System 09.02.2026
‘Reform’ to Seize Total Control: Georgian Dream Targets Education System
თსუ და სტუ აღარ გაერთიანდება – კობახიძე 09.02.2026
თსუ და სტუ აღარ გაერთიანდება – კობახიძე
„ცხვირის გატეხასა და შიმშილზე საშინელი კონფორმიზმია“ – მასწავლებელი 09.02.2026
„ცხვირის გატეხასა და შიმშილზე საშინელი კონფორმიზმია“ – მასწავლებელი