„კომპანია აანაზღაურებს“ – ბათუმის მერიის პასუხი მოქალაქეს, რომელიც სახლის ჩამონგრევის რისკებზე წერს

„განგიმარტავთ, რომ მშენებლობის მიმდინარეობის დროს დამდგარ ზიანთან დაკავშირებით სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება მშენებლობის ნებართვის მფლობელს, რომელიც ვალდებულია კანონმდებლობით დადგენილი წესით აანაზღაუროს ზიანი“, – ასე პასუხობს ბათუმის მერია მოქალაქეს, რომელიც წერილობით ატყობინებს, რომ ავარიული სახლის გვერდით მიმდინარე მშენებლობის მასშტაბის გამო ამ სახლის კედლებს დამატებითი ბზარები გაუჩნდა.
ამ ავარიულ სახლში 30 ოჯახი ცხოვრობს.
მოქალაქე ნონა ასკურავა თავისი წერილით მერიას სთხოვდა შესაბამისი კვლევებით დაედასტურებინა, რომ ავარიულ სახლში მცხოვრებ ბავშვებს საფრთხე არ ემუქრებათ, მერიამ კი მათი უსაფრთხოება ფაქტობრივად მშენებელი კომპანიის კეთილსინდისიერების იმედად დატოვა.
ამ პასუხს ხელს აწერს მერიის ქალაქმშენებლობისა და ურბანული პოლიტიკის სამსახურის უფროსი, გიორგი წანაწყენიშვილი, რომლის ცოდნასა და კომპეტენციასაც მერი ეყრდნობა, როცა მშენებლობის ნებართვას გასცემს.
ეს ხდება ბათუმში, ქალაქში, სადაც უსაფრთხოების წესების უგულებელყოფამ ადამიანების, მათ შორის ბავშვების სიცოცხლე იმსხვერპლა არაერთხელ.
საუბარია ბათუმში, მელიქიშვილისა და პუშკინის ქუჩების კვეთაში მიმდინარე სამშენებლო პროექტზე, იქ, სადაც სავაჭრო ცენტრი „უნივერსამი“ დაანგრიეს და სამი 35-სართულიანი კორპუსის მშენებლობას გეგმავენ. საძირკვლის მოწყობის სამუშაოები დაწყებულია.
სამშენებლოდ მონიშნული მიწის ნაკვეთის ერთ ნაწილში კომპანია მასშტაბური შენობისთვის საძირკველს აწყობს, მეორე ნაწილში მდებარე ორსართულიან ავარიულ სახლში ოცდაათი ოჯახი ცხოვრობს, მათ შორის არიან მცირეწლოვანი ბავშვები. მათი სახლი ახლა ფაქტობრივად სამშენებლო მოედანზეა.
პუშკინისა და მელიქიშვილის ქუჩების კვეთასთან 5960 კვ.მეტრ მიწაზე მერიამ მშენებლობის ნებართვა სწორედ მას შემდეგ გასცა, როცა მშენებელმა კომპანიამ ორი საკადასტრო კოდი გააერთიანა – შპს „უნივერსამმა“ ორსართულიანი ავარიული სახლი და მასთან დაკავშირებული ფართობი კომპანიის საკუთრებაში არსებულ სხვა ფართობს შეუერთა.
კომპანიამ ამ გზით მოახერხა, რომ მისი პროექტი ავარიული სახლების პროგრამაში განეხილათ.
საძირკვლის მოწყობის სამუშაოების დაწყების შემდეგ მოქალაქეებმა ადგილზე მუნიციპალური ინსპექცია გამოიძახეს, იმ რყევებისა და ბზარების დასაფიქსირებლად, რასაც ადგილი ჰქონდა ბურღვითი სამუშაოების დაწყების შემდეგ. მათ იმის გარკვევა სურდათ, რამდენად უსაფრთხოა ცხოვრების გაგრძელება ავარიულ სახლში, რომლის გვერდით აშენებენ – მათი სახლი კი ირყევა და კედლებზე ახალი ბზარები ჩნდება.
„რეაგირების გარეშე დავრჩით, ადგილზე გამოვიძახეთ საპატრულო პოლიციაც. მოსული იყო სამაშველო სამსახურიც, თუმცა ამით არაფერი შეცვლილა, ამიტომაც მივმართეთ ექსპერტიზის ბიუროს“, – გვიყვება ავარიულ სახლში მცხოვრები, ნონა ასკურავა.
წერილში, რომლითაც ავარიულ სახლში მცხოვრებმა ნოდარ ასკურავამ ექსპერტიზის ბიუროს მიმართა, ვკითხულობთ: „…ამ საცხოვრებელში ცხოვრობს ჩემი 3 არასრულწლოვანი შვილიშვილი… გვეშინია ჭერი არ ჩამოინგრეს“.
რადგან ზეპირმა საუბარმა რეალურად არაფერი შეცვალა, მოქალაქეებმა შესაბამის სტრუქტურებს პასუხი ოფიციალურად წერილობით მოსთხოვეს. მუნიციპალური ინსპექციის ყოფილმა უფროსმა, არჩილ კონცელიძემ მოქალაქეები სასამართლოში გადაამისამართა:
ავარიულ სახლის ერთ-ერთი მობინადრის, ნონა ასკურავას ინფორმაციით კი, მშენებელი კომპანია მათ არც კი დაელაპარაკა: „ჩვენ ოფისშიც მივაკითხეთ, თუმცა მშენებელი კომპანიის ხელმძღვანელებმა თავი ვალდებულად არ ჩათვალეს ჩვენთვის დრო დაეთმოთ“.
სწორედ ამ კომპანიის კეთილსინდისიერების იმედად ტოვებს მერია ფაქტობრივად სამშენებლო მოედანზე განთავსებულ ავარიულ სახლში მცხოვრებ მოსახლეობას.
არადა, სწორედ ამ ავარიულ სახლებში მცხოვრები ოჯახების უსაფრთხოების მიზეზით დაუსაბუთა კომპანიამ მერიას ავარიული სახლების პროგრამაში მონაწილეობისა და შესაბამისი შეღავათების – კოეფიციენტის მიღება.
ავარიული სახლების ათვისების შემთხვევაში მერიას შეუძლია, სამშენებლო კოდექსის გვერდის ავლით, შეღავათებით გასცეს სამშენებლო ნებართვა, კომპანიის მიერ წარმოდგენილ პროექტს გაუზარდოს კ2 კოეფიციენტი და ასე შემდეგ. სხვაგვარად მერია წინააღმდეგი იყო ამ ტერიტორიაზე იმ მასშტაბის მშენებლობაზე, როგორიც კომპანიას სურდა.
ამის შემდეგ კომპანია მომიჯნავედ არსებული სახლისა და მასთან დაკავშირებული ნაკვეთის მფლობელებს შეუთანხმდა და უკვე ავარიული სახლების ათვისების პროგრამით მიმართა მერიას მშენებლობის ნებართვის მისაღებად. კომპანიამ უკვე გაზრდილ ფართობზე, ავარიული სახლის ათვისების სანაცვლოდ, სამი კორპუსის მშენებლობის ნებართვა მოითხოვა და მიიღო კიდეც.
2023 წლის სექტემბერში მერმა გამოსცა ბრძანება, რომლითაც შპს „უნივერსამს“ მიწის ნაკვეთების სამშენებლოდ გამოყენების პირობები დაუმტკიცა და მისცა რეკომენდაცია 2 მიწის ნაკვეთი ერთ საკადასტრო ერთეულად გააერთიანებინა საბოლოო ნებართვის მისაღებად.
კომპანიამ მერიის რეკომენდაცია შეასრულა, ორი ნაკვეთი ერთ საკადასტრო კოდზე გააერთიანა და პროექტის კ2 კოეფიციენტის გაზრდა მოითხოვა 17.0 მდე. ასეთ შემთხვევაში კომპანია ვალდებულია ნამატი ფართობის ათი პროცენტი მერიას გადასცეს საკუთრებაში. კომპანიამ ეს ვალდებულებაც აიღო.
სამშენებლო დოკუმენტების მიხედვით, კომპანია მულტიფუნქციური კომპლექსის ABG – ბლოკებს ააშენებს.
A ბლოკი-მოიცავს ერთ სარდაფის სართულს (G0), 3 კომერციული სართულს (G1,G2,G3), 2 საპარკინგე სართულს(P7, P8) და 34 საცხოვრებელ სართულს. B ბლოკი მოიცავს ერთ სარდაფის სართულს (G0), 3 კომერციულ სართულს (G1,G2,G3), 2 საპარკინგე სართულს (P7, P8) და 34 საცხოვრებელ სართულს. G საცხოვრებელი სართული პირველიდან 33-ე სართულის ჩათვლით არის საცხოვრებელი ფართობები.
პროექტით გათვალისწინებული ერთ-ერთი ცათამბჯენის მშენებლობა ისე დაიწყეს, რომ ორსართულიან ავარიულ სახლში მცხოვრებებისთვის ალტერნატიული საცხოვრებელი არ შეუთავაზებიათ.
რამდენიმე ოჯახს აქ საკუთრებასთან დაკავშირებული დავა აქვს, თუმცა ადგილზე ცხოვრობს და აქვს სასამართლოს შესაბამისი გადაწყვეტილებაც, რომ კანონიერი მფლობელია, თუმცა საკუთრებას ვერ იბრუნებს. აქ ცხოვრობენ ისინიც, ვისაც კომპანიასთან შეთანხმება უკვე გაფორმებული აქვთ.
ნონა ასკურავას თქმით, ოფიციალური მიმართვის შემდეგ სახლი შეამოწმეს სამხარაულის ბიუროს ექსპერტებმა ქუთაისიდან, თუმცა მათგან ჯერ წერილობითი პასუხი არ მიუღიათ. საინტერესოა, როგორ დაუშვა მერიამ, რომ ერთი მხრივ დასთანხმდა ამ სახლის დანგრევას იმ მიზეზით, რომ ავარიული და სიცოცხლისთვის საშიშია, მეორე მხრივ კი ეს ოჯახები, სამშენებლო სამუშაოებისა და მძლავრი ბიძგების პირობებში ამ სახლში დატოვა.
2025 წლის აგვისტოში ბათუმის მერის მოვალეობის შემსრულებელმა, გიორგი ცინცაძემ ხელი მოაწერა ბრძანებას, რომლითაც მერიამ კომპანიას პროექტის ტექნიკური პირობები დაუზუსტა, საჯარო რეესტრში წარსადგენად.
შპს „უნივერსამი“ 2021 წელს დაფუძნებული კომპანიაა, რომლის 100 პროცენტსაც ბიზნესმენი ავთანდილ ჯუმუშაძე ფლობს. კომპანიის დირექტორი თამილა ებრალიძეა.